台中太平區聯合行政中心興建工程上梁 副市長：盼明年8月完工
台中市太平區聯合行政中心興建工程去年1月7日開工，副市長黃國榮上午代表市長盧秀燕主持上梁祈福典禮，勉勵建設團隊明年8月如期如質完工，全力打造太平意象新地標，並能兼顧工程品質及景觀美學，提供民眾更友善便利的服務。
黃國榮說，太平區聯合行政中心是台中市首座新建的行政中心，盧市長除要求良好工程品質，也要求設備符合居民需求，打造可供居民漫遊、便利且有效率的行政中心。行政中心將同時兼顧景觀美學，洽公民眾可遠眺整個太平區地景，盼未來落成啟用後，提供當地居民更好的服務。
建設局長陳大田說，工程全案總經費計新台幣6億3464萬餘元，基地面積約9千平方公尺，興建地下二層、地上五層鋼筋混凝土建築物，總樓地板面積約1萬1593平方公尺。建物規劃整合區公所、公設民營托嬰中心及停車空間等，其中地面層及地下一、二層設置公有停車場，提供121格汽車停車位、180格機車停車位，預計明年8月完成。
建設局說，配合推動友善空間環境，也規畫具舒適「都市尺度」的廣場及充滿生機的植栽綠地，提供民眾優質美學公共空間，讓大家享有更安全舒適的活動場域。
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