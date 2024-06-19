截切水果受市場歡迎 東勢農會「呷追果」上超市飯店通路

現代家庭都很忙碌，加上年輕人喜逛超商，許多超商、量販店都看到截切水果的商機。農業部農糧署為此特別輔導東勢區農會把當令的鳳梨、水梨以截切方式上架，不僅方便食用，果皮還可以再放回農地裡，成為天然營養的有機肥料，有利於節能減碳。上市的水果取名「呷追果」並在全聯超市、萊爾富超商等通路上架，還有24家飯店餐飲業都配合銷售及用水果入菜。

立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔今都參加農糧署在台中市日光溫泉會館舉辦的記者會。江啟臣拿起已切好又包裝好的水果袋，馬上打開就現吃起來，他說，這樣少量、多樣的截切水果能快速送到通路，隨手可得，帶來許多方便，加上水果確實好吃，在炎炎夏日一定會受到民眾喜愛。

他說，有時候買了一顆鳳梨回，削好之後卻剩下一堆果皮民眾難處理，削好之後再銷售，方便多了，飯店、餐廳也方便入菜。楊瓊瓔也說，民眾如果買了一顆西瓜回家，這兩三天可能都在吃西瓜，但截切的方式就方便多了。

農糧署代理署長蘇茂祥說，超商、量販店都看到截切水果的商機，因此農糧署加緊輔導像是東勢區農會這樣的水果之鄉，興建具有ISO22000及HACCP國際驗證及產銷履歷加工驗證之截切加工廠，幫消費者去皮、分切、包裝一次完成，讓民眾在超市或便利商店就可以享用到安全安心的國產水果。

此外，更與甜源科技生計公司合作將截切果品製成果漿及果醬提供餐飲業界使用，擴大水果應用層面，年齡層也更廣泛。

他說，水果截切與加工產品是未來趨勢，不僅消費者、餐廳、團膳及旅宿業者方便使用，也可以減少農業廢棄物處理流程，將會持續輔導東勢區農會媒合多樣化的通路，並以開發多元方產品式幫助農民。

東勢區農會理事長劉進業說，截切水果也進到清水休息站的自動販賣機，以及科技廠台積電等的餐廳裡，市場反應熱烈。