快訊

「青鳥」不畏大雨 穿上雨衣立院外表達訴求

逼學生讓座給阿嬤…白髮翁遭婦嗆 公車司機不忍了廣播「1句話」

雨彈升級雨區擴大！12縣市豪大雨特報 一路下到晚上

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南投市轉運站用地卡關 地主與縣府「拔河中」

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投市交通轉運站規畫設在舊台汽客運南投站，縣府盼協議價購取得用地，但與地主多次協調仍未有共識卡關。記者賴香珊／攝影
南投市交通轉運站規畫設在舊台汽客運南投站，縣府盼協議價購取得用地，但與地主多次協調仍未有共識卡關。記者賴香珊／攝影

南投縣大眾運輸系統不發達，縣府加速規畫建設交通轉運站，已於南投市、埔里、草屯3市鎮擇定合適用地，正辦理用地取得作業；但南投市因與地主多次協調仍未有共識卡關；縣府表示，仍積極與地主洽談，若協議價購不成，則盼直接徵收。

據了解，南投市轉運站規畫設在復興路、三和三路口的舊台汽客運車站，埔里鎮擇定在國光客運埔里站旁用地，兩處均為私人土地，其面積分別為1940坪、1350坪，並且都是車站用地，毋須變更地目，草屯鎮也已覓地鎖定當地公所附近土地。

為加速完成交通轉運站建設，縣府已編列經費委託廠商辦理南投市、埔里交通轉運站用地取得，草屯則將辦理區段徵收，其中埔里與地主對協議價購已有初步共識；但南投市因用地位居市區精華地段，地主對開發方式有其想法，因此卡關。

縣府近期多次與現有地主協調，盼透過協議價購取得舊台汽客運車站用地；但地主希望以2016年內政部都市計畫委員會第882次會議決議，由其自行興建車站建築，採捐贈一樓樓地板面積供轉運站之用，土地則與縣府以持分方式共同持有。

但縣府表示，考量交通轉運站未來仍須因應整體運量或需求，地主希望的開發方式恐使空間調整受限，因此還是希望以協議價購辦理，目前仍積極與地主共同研商可行方案，若最後仍無共識，因該塊土地屬公共設施用地，則希望直接徵收。

而草屯鎮規畫在公所後方的土地，後續將辦理區段徵收，且因並非車站用地，必須經都市計畫變更地目後才能著手規畫，所需時間較長，進度上會比南投市、埔里2市鎮慢，現階段也都積極與3市鎮相關地主洽談全力推動建設交通轉運站。

南投市交通轉運站規畫設在舊台汽客運南投站，縣府盼協議價購取得用地，但與地主多次協調仍未有共識卡關。記者賴香珊／攝影
南投市交通轉運站規畫設在舊台汽客運南投站，縣府盼協議價購取得用地，但與地主多次協調仍未有共識卡關。記者賴香珊／攝影

南投縣 埔里 都市計畫

延伸閱讀

基隆城際轉運站7月啟用 站外增計程車排班及民眾臨停區

南投進入停車收費時代 公有停車場啟用收費再+1

南投埔里路邊停車收費7月上路 鄉親享30分鐘內免費優惠

影／雨炸南投！草屯日累積雨量已破百毫米 路人躲雨一躲就1小時

相關新聞

台中流浪犬圍攻咬死兩家貓畫面驚悚 市民憂：萬一老人和小孩遇上...

台中市大里區今天凌晨發生一群流浪犬聯合攻擊家貓事件，總計分別在兩個地點各有一隻家貓被野狗攻擊，造成兩隻貓都因此死亡。家貓...

截切水果受市場歡迎 東勢農會「呷追果」上超市飯店通路

現代家庭都很忙碌，加上年輕人喜逛超商，許多超商、量販店都看到截切水果的商機。農業部農糧署為此特別輔導東勢區農會把當令的鳳...

南投市轉運站用地卡關 地主與縣府「拔河中」

南投縣大眾運輸系統不發達，縣府加速規畫建設交通轉運站，已於南投市、埔里、草屯3市鎮擇定合適用地，正辦理用地取得作業；但南...

愈畫愈糟？彰化和美「六條通」標線又挨罵 縣府：符合法規

彰化縣和美鎮鬧區被稱做「6條通」的複雜多岔路口，地方為了標線畫設屢有雜音，最近經會勘後，縣府交通處最近改畫設綠底標線型人...

高溫害蜂群蜜源缺乏農業災損 台中6月28日前受理申請現金救助

高溫造成全國蜂群嚴重損害，農業部確認損害率已達現金救助標準，昨天公告全國為辦理蜂群蜜源缺乏今年1至3月高溫農業天然災害現...

梧棲區戶政所將做耐震補強工程 7月1日起暫時移地辦公

台中市梧棲區戶政事務所民國73年建成，使用已逾40年，去年6月廳舍經評估未達耐震標準，需結構補強，為保障洽公民眾及員工生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。