南投市轉運站用地卡關 地主與縣府「拔河中」

南投縣大眾運輸系統不發達，縣府加速規畫建設交通轉運站，已於南投市、埔里、草屯3市鎮擇定合適用地，正辦理用地取得作業；但南投市因與地主多次協調仍未有共識卡關；縣府表示，仍積極與地主洽談，若協議價購不成，則盼直接徵收。

據了解，南投市轉運站規畫設在復興路、三和三路口的舊台汽客運車站，埔里鎮擇定在國光客運埔里站旁用地，兩處均為私人土地，其面積分別為1940坪、1350坪，並且都是車站用地，毋須變更地目，草屯鎮也已覓地鎖定當地公所附近土地。

為加速完成交通轉運站建設，縣府已編列經費委託廠商辦理南投市、埔里交通轉運站用地取得，草屯則將辦理區段徵收，其中埔里與地主對協議價購已有初步共識；但南投市因用地位居市區精華地段，地主對開發方式有其想法，因此卡關。

縣府近期多次與現有地主協調，盼透過協議價購取得舊台汽客運車站用地；但地主希望以2016年內政部都市計畫委員會第882次會議決議，由其自行興建車站建築，採捐贈一樓樓地板面積供轉運站之用，土地則與縣府以持分方式共同持有。

但縣府表示，考量交通轉運站未來仍須因應整體運量或需求，地主希望的開發方式恐使空間調整受限，因此還是希望以協議價購辦理，目前仍積極與地主共同研商可行方案，若最後仍無共識，因該塊土地屬公共設施用地，則希望直接徵收。