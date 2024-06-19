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愈畫愈糟？彰化和美「六條通」標線又挨罵 縣府：符合法規

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣政府交通處在和美鎮「六條通」路口，畫設綠底標線型人行道，地方人士認為十分突兀，也擔心若防滑係數不足，雨天會讓行人滑倒。圖／賴清美提供
彰化縣政府交通處在和美鎮「六條通」路口，畫設綠底標線型人行道，地方人士認為十分突兀，也擔心若防滑係數不足，雨天會讓行人滑倒。圖／賴清美提供

彰化縣和美鎮鬧區被稱做「6條通」的複雜多岔路口，地方為了標線畫設屢有雜音，最近經會勘後，縣府交通處最近改畫設綠底標線型人行道，縣議員賴清美卻批評「愈畫愈糟」，雨天還可能讓行人滑倒。縣府交通處表示，當初會勘沒有異議才畫設綠底標線型人行道，防滑係數也都符合法規。

彰化縣和美鎮彰美路、美寮路、和頭路與中山路等匯聚的複雜多岔路口，被地方稱做「六條通」，由於交通事故多，縣府交通處將槽化線加大，並將行車路線修飾，希望有助降低肇事率，但因槽化線範圍緊鄰店家門口，造成不便，且駕駛人如果壓到槽化線即是違規，容易遭到檢舉，要求重新施設標線。

今年三月廿九日，由內政部國土署、縣府交通處、地方人士及學者到場會勘後，決定縮小槽化線，並畫設綠底標線型人行道，除凸顯行人優先的觀念，交通也會更順暢，在定案後，由交通處重新畫設標線，近日即可完工。

不過，縣議員賴清美卻說「愈畫愈糟」，表示縣府所做的調整方案，完全就是換湯不換藥，槽化線局部縮小，所漆上的綠底標線型人行道，下雨可能會行人會滑倒，不如 設計成圓環，或許可迎刃而解，希望在通行一段時間，縣府再行檢討。

縣府交通處表示，當時會勘時，地方人士都沒有意見，沒想到畫設好了，反而出現雜音，其實，畫設的綠底標線型人行道是目前的交通標線畫設趨勢，防滑係數也都超過標準；至於設置圓環建議，由於路口不夠大，反而會造成交通阻塞。不過，若有更有的建議，縣府也會隨時檢討。

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