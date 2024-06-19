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響應家庭暴力防治月 中市府提「3拿3要」拒絕性暴力

中央社／ 台中19日電

6月是「家庭暴力防治月」，台中市家庭暴力暨性侵害防治中心今天提出「3拿3要」，呼籲大眾撕掉對性暴力受暴者的誤解與標籤，鼓勵受害者勇敢拒絕性暴力。

台中市家庭暴力暨性侵害防治中心、中華民國書香關懷協會今天在台中市政府舉辦「從＃METOO到＃WEDO」記者會，台中市家暴暨性侵害防治中心主任侯淑茹、兩性專家黃瑞汝都在會中表示，在性騷擾案中，權勢性騷擾及男性被騷擾的案例也有增加趨勢。

侯淑茹指出，今天特別提出「3拿3要」，呼籲大眾「拿掉性別刻板印象」、「拿掉性別暴力迷思」、「拿掉檢討與討論被害人」，用「3拿」的態度，去除對性暴力受暴者的汙名化；也呼籲受害者面對性騷擾時，「要拒絕」、「要求助」、「要蒐證」，採取「3要」行動面對，勇敢拒絕性暴力。

黃瑞汝表示，受「＃METOO」運動影響，受害者紛紛願意站出來為自己發聲，加速「性騷擾防治法」修法腳步，並已於113年3月8日全面實施，而權勢性騷擾的問題也受到關注，被性騷擾者也不是只有女性，男性也可能遭受性騷擾。

侯淑茹說，權勢性騒擾已被列入「性騷擾防治法」規範，從去年到今年性騷擾申訴案件有增加趨勢，約增加12%，提醒任何人未經同意，都不能侵犯他人的身體自主權，也鼓勵受害者面對性暴力及性騷擾時，不要隱藏，應勇敢站出來。

台中市 家庭暴力 性騷擾

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