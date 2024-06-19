快訊

今年不漲會員費！好市多加碼黑鑽卡優惠 最新展店計畫曝光

LINE免費貼圖4款來了！小小兵超Q必下載用半年 「下半身失蹤」哏圖連發

博愛座再成世代對立戰場 衛福部擬變更適用對象

台中流浪犬圍攻咬死兩家貓畫面驚悚 市民憂：萬一老人和小孩遇上...

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市大里區家貓被流浪太圍攻致死，全身傷痕累累。圖／江和樹提供
台中市大里區家貓被流浪太圍攻致死，全身傷痕累累。圖／江和樹提供

台中市大里區今天凌晨發生一群流浪犬聯合攻擊家貓事件，總計分別在兩個地點各有一隻家貓被野狗攻擊，造成兩隻貓都因此死亡。家貓主人為此特別提供監視錄影，畫面裡家貓慘遭圍攻的畫面令人怵目驚心。

台中市議員江和樹說，這兩處地點分別是在大里區的好來三街和好來五街，家貓的主人非常痛心自己的愛貓被無端的攻擊致死，也特別提供監視錄影。希望大家重視流浪犬氾濫的情況。因為流浪犬成群出沒，如果有老人或是小孩遇上了，也將造成生命危害。

江和樹說，這群流浪犬以往常在附近的溪底流浪，後來有人餵養，紛紛跑到社區裡，經常在公園或社區裡都可以見到牠們成群結隊的出沒，總數約有10多隻。

江和樹已經反映台中市政府動物保護防疫處，希望趕緊派人把這些流浪犬捕獲，並予以結紮，才不會再繼續繁衍。

動保處長林儒良說，當地民眾本月已有人主動借誘捕籠捉到5隻流浪狗，下午會派員前往巡捕，並置放誘捕籠捕捉，並希望在結紮後有市民願意領養。

台中市大里區家貓被流浪太圍攻致死，全身傷痕累累。圖／江和樹提供
台中市大里區家貓被流浪太圍攻致死，全身傷痕累累。圖／江和樹提供

台中市 流浪犬 結紮 認養

延伸閱讀

小虎班被帶去結紮！見獸醫師竟是奴才男友「心態炸裂放棄掙扎」：朕被情敵閹了…

動物頻道真實場景台東上演 獼猴慘遭野狗攻擊吃下肚

男子心情差到樓下獨坐 虎斑貓貼上來安慰任擼「讓我陪你吧」他破防給了最暖結局

貓咖啡廳公布「月度惡劣員工」顧客見通緝令笑翻：緬因教父毆打老闆同事入獄了

相關新聞

台中流浪犬圍攻咬死兩家貓畫面驚悚 市民憂：萬一老人和小孩遇上...

台中市大里區今天凌晨發生一群流浪犬聯合攻擊家貓事件，總計分別在兩個地點各有一隻家貓被野狗攻擊，造成兩隻貓都因此死亡。家貓...

高溫害蜂群蜜源缺乏農業災損 台中6月28日前受理申請現金救助

高溫造成全國蜂群嚴重損害，農業部確認損害率已達現金救助標準，昨天公告全國為辦理蜂群蜜源缺乏今年1至3月高溫農業天然災害現...

梧棲區戶政所將做耐震補強工程 7月1日起暫時移地辦公

台中市梧棲區戶政事務所民國73年建成，使用已逾40年，去年6月廳舍經評估未達耐震標準，需結構補強，為保障洽公民眾及員工生...

台中西屯國安二期、三期社宅開工 首創創業房型

台中市西屯國安二、三期好宅今舉行動土典禮，市府斥資37.8億萬元，共興建780戶，並首度實施「創業房型」，協助青年創業。...

車輛違停公園內警方竟無法開罰 休閒運動民眾安全堪慮

違規停車很誇張，台中市梧棲區頂魚寮公園常有民眾帶小孩運動休閒，最近被發現轎車違規開進公園違規停放，影響民眾安全，當地頂寮...

彰化MOOVO自行車 拓展到田中

彰化縣MOOVO公共自行車租賃服務昨天拓展到第6個鄉鎮田中鎮，將新設8個站點，累計全縣共有96站點，縣長王惠美表示，今年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。