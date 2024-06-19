台中流浪犬圍攻咬死兩家貓畫面驚悚 市民憂：萬一老人和小孩遇上...

台中市大里區今天凌晨發生一群流浪犬聯合攻擊家貓事件，總計分別在兩個地點各有一隻家貓被野狗攻擊，造成兩隻貓都因此死亡。家貓主人為此特別提供監視錄影，畫面裡家貓慘遭圍攻的畫面令人怵目驚心。

台中市議員江和樹說，這兩處地點分別是在大里區的好來三街和好來五街，家貓的主人非常痛心自己的愛貓被無端的攻擊致死，也特別提供監視錄影。希望大家重視流浪犬氾濫的情況。因為流浪犬成群出沒，如果有老人或是小孩遇上了，也將造成生命危害。

江和樹說，這群流浪犬以往常在附近的溪底流浪，後來有人餵養，紛紛跑到社區裡，經常在公園或社區裡都可以見到牠們成群結隊的出沒，總數約有10多隻。

江和樹已經反映台中市政府動物保護防疫處，希望趕緊派人把這些流浪犬捕獲，並予以結紮，才不會再繼續繁衍。