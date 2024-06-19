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梧棲區戶政所將做耐震補強工程 7月1日起暫時移地辦公

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市梧棲戶所廳舍耐震補強將啟動，7月1日起暫遷至梧棲區中正、文化、安仁及中和里聯合活動中心辦公。圖／台中市民政局提供
台中市梧棲戶所廳舍耐震補強將啟動，7月1日起暫遷至梧棲區中正、文化、安仁及中和里聯合活動中心辦公。圖／台中市民政局提供

台中市梧棲區戶政事務所民國73年建成，使用已逾40年，去年6月廳舍經評估未達耐震標準，需結構補強，為保障洽公民眾及員工生命財產安全，今年要啟動耐震補強工程；台中市民政局長吳世瑋表示，耐震補強工程發包及執行期間，梧棲戶所原辦公廳舍暫停對外開放，7月1日起暫時進駐梧棲區中正、文化、安仁及中和里聯合活動中心辦公，無縫接軌提供市民優質戶政服務。

吳世瑋表示，市府重視梧棲戶所洽公民眾及同仁人身安全，安全維護工程刻不容緩，此次投入總經費近510萬元進行結構補強，市府自籌近198萬元，向內政部戶政司爭取建物耐震補強補助近312萬元，委請梧棲區公所代辦耐震補強工程採購及營建督導，確保耐震補強工程能在預定期程內完工。感謝梧棲公所出借四里聯合活動中心提供梧棲戶所做為臨時辦公室使用，讓戶所服務不間斷。

梧棲戶所主任巫金玲表示，梧棲區中正、文化、安仁及中和里聯合活動中心位於梧棲戶所原辦公廳舍正後方，此次搬遷大部分沿用既有設備，並利用6月29日、30日兩天假日搬遷，屆時同步暫停假日預約服務，搬遷後電話（04-26562543）及傳真（04-26564014）號碼維持不變，提醒民眾7月1日起，如有各項戶政申辦業務請至四里聯合活動中心1樓（梧棲區中興路178巷5號）洽辦。

台中市 梧棲

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