台中西屯國安二期、三期社宅開工 首創創業房型

台中市西屯國安二、三期好宅今舉行動土典禮，市府斥資37.8億萬元，共興建780戶，並首度實施「創業房型」，協助青年創業。市長盧秀燕表示，今日動工後，市府完工加上興辦中的社宅，總計達7368戶，推動進度超前，「我們會繼續再蓋」，持續朝1萬戶目標邁進。

盧秀燕表示，台中有信心蓋出比豪宅更好的房子，因此台中的社宅稱為「好宅」，除租金打折，並有租金補貼之外，台中興建好宅重視「地點」， 興建位置皆位於台中精華地段，其中，她上任前沒有規劃在西屯興建社宅，但西屯是全台中人口第二多的行政區，因此她上任後開始規劃，「國安一期好宅」已興建中，預計今年底完工，明年可入住。

盧秀燕說，前總統蔡英文要在全國蓋20萬戶社宅，台中市府負責興建6000戶，已經達標，是少數達標的城市，但市府興建社宅的腳步沒有停下，經盤點再加碼興建4000戶，她卸任後至少會興建1萬0231戶社宅。

住宅處指出，西屯是全台中人口第二多的行政區，因應中科商圈發展，居住需求大幅增加，為滿足在地青年居住需求，西屯「國安一期好宅」規劃500戶，已於2021年開工，預計今年底完工招租；國安二、三期今動土增加780戶，預計2029年完工。

國安好宅位於台中科技產業走廊，鄰近東海大學、逢甲大學等學區，生活便利，公共服務機能完善，社宅規劃標準房型，並首創「創業房型」，民眾可前面做生意，後面居住，減少交通往返，滿足年輕人的不同需求，打造青年創業的孵化基地。