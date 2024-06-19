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號召百工百業捐移位機 贈社福機構減照顧者負擔

中央社／ 台中19日電

財團法人苗栗縣私立幼安教養院、財團法人老五老基金會共同發起「百工百業公益募集」活動，今天在台中市政府召開記者會，盼能募集200台移位機，捐給全國各社福機構，以減輕照顧者的負擔。

幼安教養院與老五老基金會上午在台中市政府舉辦「百業善舉捐移位機傳愛」公益活動開跑記者會，希望能夠募集200台移位機，目前已募到90台，首波今天先捐贈10台給台中市政府，由副市長鄭照新代表受贈，再由台中市社會局轉贈給社福機構，而率先捐贈1台移位機的導演范可欽也到場呼籲社會大眾響應。

發起活動的幼安教養院長林勤妹表示，被照顧者時常需要幫忙翻身、移動，一天下來往往需要搬運8、9次，但照顧者年紀越來越大，體力變得難以負荷，徒手搬運也容易造成嚴重的身體傷害，包括拉傷、挫傷，甚至骨折。

林勤妹也透過播放影片說明院內使用美樂移位機數年的心得，希望向國內各企業及愛心民眾號召募集移位機200台，捐贈給全國各社福機構及需要的地方。目前已募得90台，首波於今天捐贈10台給台中市。

鄭照新致詞表示，他當兵時曾在社福機構服社會役，很了解照顧者的辛勞，平常需承受很大的身心壓力，相當具有挑戰性，台中市獲贈10台移位機是及時雨，希望透過今天的活動拋磚引玉，有更多人響應，活得好、活得有尊嚴，對弱勢族群照顧也很重要，才是幸福城市。

也是身障者的范可欽指出，移位機很重要，從前面搬東西是很傷腰部的，移位機是應用槓桿原理製成的輔具，1台移位機可以幫助10名照顧者，也能照顧被照顧者，因為他很了解身障者想要移位的辛苦，所以他響應這項活動捐出1台移位機。

台中市 幼兒教養 身障者

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