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巡山打檔車發揮最後價值 林業署捐車給霧峰農工汽車科

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
森林護管員們騎著檔車穿梭在山林之間執行任務。圖／林業及自然保育署台中分署提供
森林護管員們騎著檔車穿梭在山林之間執行任務。圖／林業及自然保育署台中分署提供

森林護管員常騎打檔車穿梭在山林間，執行巡視林地、查緝違法盜伐案件任務，其中2輛車已屆齡退休，林業及自然保育署台中分署昨天將這2輛退役機車捐給台中市立霧峰農業工業高級中等學校，供汽車科師生實作教學使用，讓退役檔車發揮最後價值。

這次捐贈的2輛機車在退役前由森林護管員們騎乘穿梭在山林間，執行巡視林地、查緝違法盜伐案件、森林資源調查等各項任務，是第一線森林護管員最佳夥伴；從前線退役後，為技職教育盡心力，提供霧峰農工汽車科師生進行拆解、裝修等實作課程。

贈車儀式昨天下午辦理，由台中分署副分署長陳啓榮與霧峰農工校長廖本廷、實習處主任江崇麟、汽車科主任吳旻儒及汽車科60位學生一起參加。

台中分署副分署長陳啓榮表示，巡山用的打檔車退役後，轉戰教育現場再利用，可成為重要的學習資源，讓學生們在實際的拆解與裝修操作中精進專業技能外，也能將資源循環利用的精神深植於學生心中，並鼓勵學生畢業後報考森林護管員，一起守護台灣山林。

林業及自然保育署台中分署將2輛退役機車捐給台中市立霧峰農業工業高級中等學校，供汽車科師生實作教學使用。圖／林業及自然保育署台中分署提供
林業及自然保育署台中分署將2輛退役機車捐給台中市立霧峰農業工業高級中等學校，供汽車科師生實作教學使用。圖／林業及自然保育署台中分署提供

台中市 林業

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