避免路樹被亂砍頭 彰化縣推動樹木修剪認證制度
路樹常被不當修剪，甚至遭砍頭，除有礙美觀，也影響樹木生長，遭民眾詬病。彰化縣政府除開辦樹木修剪培訓班外，縣府標案並將納入樹木修剪發包廠商資格認定，約束包商落實樹木修剪認證制度，縣長王惠美表示，未來目標是縣內至少一廠商一證照。
為提升樹木修剪的專業能力，彰化縣政府自2022年起，首次舉辦景觀樹木修剪技術認證考照，委託彰化縣景觀工程商業公會承辦， 每年舉辦兩梯次，今年名額預計培訓120人，培訓課程內容包括術科及學科，培訓後，還要測驗合格才取得認證，目前全縣已有209人受訓合格取得證照，供縣內各單位納入樹木修剪發包廠商資格認定，以落實樹木修剪認證制度。
縣府並已訂定「彰化縣政府及所屬機關學校行道樹及喬木修剪作業要點」，政府相關標案將納入樹木修剪發包廠商資格認定，讓取得證照的學員供以落實樹木修剪認證制度，更能提升景觀樹木的美感，與環境更加融入，還可以提升樹木修剪的專業能力。
縣府農業處林務暨野生動物保護科長蘇啟懷說，縣府針對樹木修剪方式訂有規範，在推動樹木修剪認證制度後，彰化縣過去常被詬病樹木被修剪得光禿禿，或與周圍環境景觀格格不入的亂象，已有顯著改善，同時可以減少職安事件的發生。
彰化縣景觀工程商業公會理事長黃志宏說，藉由樹木修剪培訓的專業訓練與認證，提高正確的修剪與維護管理的技能觀念，在落實樹木修剪證照制度後，可以改善目前樹木過度及錯誤修剪問題，讓行道樹、周遭景觀環境更加優美。
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