車輛違停公園內警方竟無法開罰 休閒運動民眾安全堪慮

違規停車很誇張，台中市梧棲區頂魚寮公園常有民眾帶小孩運動休閒，最近被發現轎車違規開進公園停放，影響民眾安全，當地頂寮里長鐘金水沈痛呼籲不要再違停，梧棲區長溫國宏表示，違停嚴重曾轉報台中市建設局，也曾開過罰單，會持續派員勸導。

頂寮里長鐘金水表示，頂魚寮公園是該里特色公園和景點，常有民眾到公園休閒運動，也有遊客到此一遊，附近有許多新建大樓工地，每天數百名工人進出，有人圖方便車開進公園違停，公園附近有公共停車場，他呼籲車主開到附近北邊和南邊公共停車場停車。

鐘金水說，車輛違規停在人行道時警方可開罰單，但這些車輛竟開進公園內，非道路警方無法開罰，他向梧棲區公所反應，再轉報台中市建設局開罰，時程較久，緩不濟急，他拜託大家不要再違停，還給公園安全環境。