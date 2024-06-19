好吃的拉拉山水蜜桃來了 南投復辦美人腿公主選拔

桃園知名的拉拉山水蜜桃進入產季，今年受氣候、海拔影響產量，復興區農會初估產量減少約2成，又因成本上漲，價格小漲約1成，7月6日將辦「水蜜桃公主」選拔及水蜜桃之夜等活動；盛產茭白筍的南投埔里今年9月也將復辦「美人腿公主」選拔，冠軍可拿到30萬元，並擔任宣傳大使。

每年6月下旬至7月為拉拉山水蜜桃產季，復興區水蜜桃栽種面積約210多公頃，之前3、4月傳出水蜜桃開花少或不結果；農會總幹事高理忠估計，雪霧鬧及卡拉部落區山區果園影響較大，市府農業局預估50公頃水蜜桃受損，復興區公所、農會預估總產量減少約2成。

復興區長蘇佐璽說，拉拉山水蜜桃早桃已經開賣，歡迎民眾來到山區遊玩，也來品嘗正宗拉拉山水蜜桃。市府農業局今年巧思與7-ELEVEN合作期間限定「水蜜桃牛奶霜淇淋」，滋味香甜。

南投埔里盛產俗稱「美人腿」的茭白筍，產量占全台約9成。埔里鎮農會2007年首辦「美人腿公主」選拔，後因失去新鮮感、疫情等喊卡，農會決定今年9月復辦，屆時還有茭白筍、百香果等評鑑，也規畫田間體驗活動。

今年擴大選拔不限戶籍或國籍，只要未婚且年滿16歲均可報名，有意報名可關注農會官網。