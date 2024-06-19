彰化MOOVO自行車 拓展到田中

彰化縣MOOVO公共自行車租賃服務昨天拓展到第6個鄉鎮田中鎮，將新設8個站點，累計全縣共有96站點，縣長王惠美表示，今年目標是預計在台鐵沿線各站都布建公共自行車，以滿足通勤族及觀光需求；新竹縣今年4月上路的共享機車，縣長楊文科宣布，今年7月10日起，將有第二家業者加入營運，全縣累計500輛共享機車。

王惠美表示，彰化縣政府在彰化市、員林市、鹿港鎮、和美鎮、溪湖鎮等5鄉鎮設立公共自行車租賃服務後，再拓展到田中鎮，新設田中高鐵彰化站、田中火車站、田中鎮公所、三潭國小、新民國小、田中派出所、田中高中以及田中鎮農會等8個站點，共投入150輛車服務。

王惠美說，以往因公共自行車基樁設置費用很高，但自從無樁式MOOVO公共自行車的引進後，加強布建站點，目前全縣總站點數成長到96站，公共自行車數增加至近2千輛，也新增糖鐵自行車道。這次來到台灣米倉田中經典小鎮，希望民眾能多利用台鐵、高鐵及鐵馬等三鐵，一起節能減碳。

MOOVO公共自行車服務去年達到132萬租借人次，相較前年113萬人次成長了17%，王惠美表示，持TPASS通勤月票租借前30分鐘還可免費，民眾可多加利用。

新竹縣共享機車今年4月上路，縣長楊文科昨天在主管會報中宣布，除現有300台電動機車外，7月10日起，將有第二家業者iRent加入營運，增加200輛機車，範圍從現有的高鐵新竹站、竹北遠百及新竹科學園區、新竹市外，跨足到新竹縣政府行政區、竹北火車站等地，歡迎大眾透過共享機車銜接大眾運輸。