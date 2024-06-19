聽新聞
test
0:00 / 0:00
彰化MOOVO自行車 拓展到田中
彰化縣MOOVO公共自行車租賃服務昨天拓展到第6個鄉鎮田中鎮，將新設8個站點，累計全縣共有96站點，縣長王惠美表示，今年目標是預計在台鐵沿線各站都布建公共自行車，以滿足通勤族及觀光需求；新竹縣今年4月上路的共享機車，縣長楊文科宣布，今年7月10日起，將有第二家業者加入營運，全縣累計500輛共享機車。
王惠美表示，彰化縣政府在彰化市、員林市、鹿港鎮、和美鎮、溪湖鎮等5鄉鎮設立公共自行車租賃服務後，再拓展到田中鎮，新設田中高鐵彰化站、田中火車站、田中鎮公所、三潭國小、新民國小、田中派出所、田中高中以及田中鎮農會等8個站點，共投入150輛車服務。
王惠美說，以往因公共自行車基樁設置費用很高，但自從無樁式MOOVO公共自行車的引進後，加強布建站點，目前全縣總站點數成長到96站，公共自行車數增加至近2千輛，也新增糖鐵自行車道。這次來到台灣米倉田中經典小鎮，希望民眾能多利用台鐵、高鐵及鐵馬等三鐵，一起節能減碳。
MOOVO公共自行車服務去年達到132萬租借人次，相較前年113萬人次成長了17%，王惠美表示，持TPASS通勤月票租借前30分鐘還可免費，民眾可多加利用。
新竹縣共享機車今年4月上路，縣長楊文科昨天在主管會報中宣布，除現有300台電動機車外，7月10日起，將有第二家業者iRent加入營運，增加200輛機車，範圍從現有的高鐵新竹站、竹北遠百及新竹科學園區、新竹市外，跨足到新竹縣政府行政區、竹北火車站等地，歡迎大眾透過共享機車銜接大眾運輸。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言