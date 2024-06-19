台中南屯8支高壓電塔擾民 地下化要8億

台中市嶺東地區人口遽增，新社區越來越多，但矗立8支高壓電塔，其中2支距離住宅大樓不到200公尺，又位在文山國中對面，居民要求電塔改為地下化，台電要求台中市府負擔一半經費，陷入僵局。立委廖偉翔說，高壓電塔電磁波讓居民擔心健康，要求台電增加經費，盡快完成遷移。

台中市經發局表示，目前與台電協商如何分攤經費階段，希望台電負責多些經費，經費到位，4年內電塔可完成遷移。

廖偉翔說，嶺東文山里發展快速，已成南屯區人口最多的里。但當地有8支超高壓電塔，其中兩支電塔更坐落在嶺東住宅區的中心點，緊鄰社區大樓，又在興建中的文山國中對面，居民盼盡速實施地下化工程，擔心高壓電塔影響生活。

他說，高壓電塔地下化是大工程，台中大里、新北蘆洲、桃園平鎮都有成功案例，台電評估也指出，「嶺東高壓電塔地下化」確有可行性，但8支電塔地下化將近8億，台電要求和台中市府各出一半，讓地方負擔沉重。

廖偉翔表示，台電2022年提出10年電網強韌計畫，避免大規模停電發生，地下化也能避免小動物或其他外物導致停電，呼籲經濟部將南屯高壓電塔地下化放進電網強韌計畫之中，盡早施工。

桃園市府養工處指出，桃園電纜地下化達52.6%，升格後地下化比率增加11.5%是6都第一；自2015年6月推動線纜地下化，截至今年6月18日已移除電桿4720支，電纜地下化將近480公里。

養工處說明，一般電纜地下化是地方政府和台電各自分攤一半經費，如果是電塔等特高壓線纜地下化，基本上都是台電和地方協調後遷移，經費由台電負擔，平鎮在2017、2018年高壓電塔地下化就是這個模式，還有後來龍潭區台三線省道線纜地下化，道路兩邊的變電箱移往中央分隔島，也是台電負擔地費用，公路局負責分隔島施工，地方政府協調鄉親配合。