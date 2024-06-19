台中2619筆市有地遭占 逾半未討回

台中市有地共2619筆遭占用，半數以上未討回來。市長盧秀燕說，市府決定強化市有地管理，包括比中央更嚴格的出售限制、加強經營管理，例如收取租金，以便增加市府收入；也設法追討被占用土地。桃園654筆公有地也有34筆被租、占用，財政局循司法途徑追討。

台中市財政局指出，市府擴大清查及追蹤列管市有不動產共2619筆，總面積近32萬平方公尺、建物2千多平方公尺，遭占用逾5成1328筆未排除，絕大多數是弱勢居民使用，無法馬上收回，市府視為「一般正常占用戶」酌收租金；另有60筆待處理，其中包括位在西屯區大隆路的國民黨市黨部等，因國民黨提行政訴訟，市府待行政訴訟確定後再議。

市長盧秀燕說，財政部規定國有財產逾500坪以上不出售，台中則實施更嚴格限制，超過100坪以上均不出售，採取設定地上權、 短租等方式，強化經營管理。

議員陳俞融指出，盧秀燕的說法與過去賣地行為形成強烈對比，5年來已出售總計5.3萬坪的市地，總金額達到504億。市有優質地段多次被拍賣，儘管市府收入短期增加，但長期來看，卻犧牲了市有地未來發展機會，無法再用於公共建設或社會福利用途。

市議員張瀞分說，市有土地閒置是陳年累積，但財政局還是應擬定處理進度，積極活化再利用，收回的也要加速拆除清理；低度利用的公有建物，有的破舊不堪，拿來標租無人問津，建議相關單位動腦筋活化，才能有效運用。

桃園市有地部分，財政局表示，市府經管的市有及國有土地，其中租、占用土地341筆，每半年收取租金及使用補償金，去年收入約1千萬元。財政局輔導符合讓售規定的承租戶申請承購，另按公有土地的坐落位置、面積大小及區域發展等條件，篩選適當的市有非公用土地，依規定辦理公開標售，去年出售8筆。

財政局強調，市府會定期清查市有不動產，倘為閒置或效能低落，檢討土地使用方式或依都市計畫通盤檢討變更為其他用途的可能性。

市議員彭俊豪指出，市政府應盤點訂出優先順序，較大面積或可收取租金的公有地趕快收回或收取租金，才不會落人口實。