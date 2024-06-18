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台中將成「科技執法」之都 至2027年140處路口建置設備

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市警察局表示，將持續建置科技執法，到2027年預計設置140處。圖／警察局提供
台中市警察局表示，將持續建置科技執法，到2027年預計設置140處。圖／警察局提供

台中用路人留意！市府警察局獲中央補助1億5800萬元，建置科技執法，目前含建置中共68處，分別在今年7月1日啟動20處，12月1日啟動17處；明年至2027年向中央提列增設共72處路口科技執法設備。

市長盧秀燕特別叮嚀交通大隊，前往含建置中的68處科技執法設置點，仔細檢查預告牌是否夠明確、明顯，讓民眾能夠提前預警，避免違法行為。

警察局表示，5年來積極推動科技執法，目前含建置中共68套設備，將持續向中央爭取預算，2025至2027年向中央提列增設共72處路口科技執法設備，有效降低警力負擔。

台中市政府今舉行交通安全督導會報，警察局交通警察大隊表示，台中市現有的科技執法路口，含北區三民、崇德五岔路等21處易肇事路口建置多功能科技執法設備或向上路及台61線區間測速、高鐵台中站違規停車、台74線（大里段）、豐原火車站違規停車、和平區台8線等科技執法，事故率明顯下降。

警局設置科技執法，根據台中市車禍統計數據，從百大易肇事路口和各分局前10名易肇事路口篩選出，並依肇事原因選擇執法項目。

科技執法將24小時取締闖紅燈、不停讓行人，另不依標誌標線號誌指示行駛等違規，最新7月1日上路，接著12月1日第二階段實施，民眾如不遵守交通規則，小心荷包大失血。

台中市 科技執法 警察

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