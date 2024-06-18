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科博館人氣明星機械暴龍出現大小眼 休假1周去「微整型」

中央社／ 台中18日電
國立自然科學博物館的人氣明星「機械暴龍」，因出現大小眼，科博館安排「微整型」療程，恐龍展示區在17日起至21日暫停開放。（科博館提供）中央社
國立自然科學博物館的人氣明星「機械暴龍」，因出現大小眼，科博館安排「微整型」療程，恐龍展示區在17日起至21日暫停開放。（科博館提供）中央社

國立自然科學博物館的人氣明星「機械暴龍」，近來竟出現大小眼，一臉疲勞樣，科博館安排「微整型」療程，希望機械暴龍可找回年輕樣貌，恐龍展示區在6月17至21日暫停開放。

提到國立自然科學博物館，許多人立刻會想到館內的超人氣明星「機械暴龍」。科博館近日卻在臉書公告，因機械恐龍出現大小眼，準備休假1週去做微整形、體態雕塑、充分休息，希望可以重新找回年輕。

民眾紛紛留言，有人覺得「這算職災嗎？」，有人則認為「原來恐龍上班上太久的表情也跟大家一樣」，就連國立故宮博物院的小編也前來送暖，希望機械暴龍能「好好休息」。

國立自然科學博物館表示，每年都會請日本機械公司來檢修，評估機械狀況，屬例行性檢查。「機械暴龍」經檢查發現，眼皮會垂是因裡面的機械元件斷裂，無法靈活眨眼，除了機械暴龍外，另有2隻迅掠龍也會檢修，暑假來臨前就能再次亮相。

博物館 恐龍

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