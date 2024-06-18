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抄捷徑當心墜崖！山友曝玉山主峰是入門百岳 「之字形」最後1哩路危機四伏

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
登玉山最後一哩路是長長的「之」字形碎石坡，危機四伏。圖／玉山國家公園提供
登玉山最後一哩路是長長的「之」字形碎石坡，危機四伏。圖／玉山國家公園提供

玉山海拔3952公尺，不僅是「台灣頭」，也是東亞第一高峰，攻頂玉山成許多山友想要達成的目標。但登玉山最後一哩路是「之」字形長碎石坡，頭上恐有落石，腳下土石易鬆動得注意踩點，而登頂後心情易放鬆，危險性大增，不得不謹慎。

玉山主峰步道海拔雖高，實際上，可算是入門百岳的登山路線，對常登百岳的山友來說難度不高，所以每年吸引國內外超過50萬人次申請登山；但因玉山主峰屬於落石崩塌地形，尤其是靠近山頂的最後一段路是長長的碎石坡面，危機四伏。

曾姓山友說，登頂玉山前會先鐵棚區和鐵鍊區，而因這區段地形陡峭，因此登山路線設計，就像阿里山小火車呈現「之」字形，沿途雖有設置鐵鍊讓山友抓攀，但有時人一多、或有人不想走得迂迴等就會直線上山或下行，但這其實很冒險。

他說，由於這段山徑是碎石坡，依「之」字形架設鐵欄杆和鐵鍊，多數人也都沿「之」字走，常走路徑的碎石較少，有狀況多少能及時抓鐵鍊；反觀抄捷徑走直線上下，腳下碎石多且可能風化，加上沒東西抓，摔倒就是往下滑，甚至墜崖。

此外，「上山容易，下山難」，下山時必須出更大的心力，因為攻頂上山時眼睛往上看，且天色較暗，比較不會注意到自己爬多高，下山時往下看才會知道上來的路那麼陡峭，必須要注意腳下踩點及煞停，所以仍要謹慎以對。

南投縣消防局第三大隊長林正宜也說，玉山主峰只是一般的登山路線，但就是最後的長碎石坡最危險，部分路段還可能有落石，要戴岩盔保護頭部較安全，而腳下土石易鬆動得注意踩點，部分山友登頂後心情會放鬆，這都使得危險性大增。

玉山國家公園管理處則提醒，山區天氣不穩定，而要攻頂看曙光須摸黑行進，低溫、起霧等視線較不佳，而登頂後的體力狀況下滑，也會影響山友下山的行進安全，因此呼籲山友下山更要保持注意力，並留意腳步，不要鬆懈以確保登山安全。

攀登玉山主峰必須經過驚險的風口碎石坡。圖／本報資料照
攀登玉山主峰必須經過驚險的風口碎石坡。圖／本報資料照
登玉山最後一哩路是長長的「之」字形碎石坡，危機四伏。圖／玉山國家公園提供
登玉山最後一哩路是長長的「之」字形碎石坡，危機四伏。圖／玉山國家公園提供
登玉山最後一哩路是長長的「之」字形碎石坡，危機四伏。圖／玉山國家公園提供
登玉山最後一哩路是長長的「之」字形碎石坡，危機四伏。圖／玉山國家公園提供
登玉山最後一哩路是長長的「之」字形碎石坡，危機四伏。圖／玉山國家公園提供
登玉山最後一哩路是長長的「之」字形碎石坡，危機四伏。圖／玉山國家公園提供

山友 玉山主峰 落石

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