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北屯新建案疑致鄰房庭園土壤下陷 中市府勒令停工

中央社／ 台中18日電

台中市都發局昨天接獲民眾反映，疑鄰近新建案致社區庭園土壤下陷、裂縫情形加劇，經都發局會勘，認定地下室開挖作業未有適當的安全維護措施，今天勒令停工改善。

都發局指出，昨天接獲鄰房社區反映新建案疑致社區庭園土壤下陷、裂縫情形加劇情事，隨即會同第三方公正專業技師公會辦理會勘。

都發局經會勘後指出，尚無法從現況判定鄰房社區庭園地坪下陷有危害公共安全之虞，但新建案地下室開挖作業未有適當的安全維護措施，有危害公共安全之虞，依建築法規定勒令停工。

為維護公共安全，都發局表示，請業者暫停施工並加強安全維護措施，另請承造人儘速依公會技師意見，透過透地雷達等方式，確認鄰房社區庭園範圍有無淘空情事並提出改善方案，經都發局委託第三方專業技師會現勘確認改善成果無公安之虞後，始得復工。

至於鄰房社區建築物及附屬設施有無因新建案工程施工肇致損害，都發局說明，已當場責成承造人積極洽鄰房社區協調妥善處理，鄰房社區管理委員會也表示已與此案工程承造人約定於6月26日協調庭園復原事宜。

如果協調不成，都發局指出，將主動依規辦理損鄰案件會勘，若經會勘確認鄰房社區建築物或附屬設施有因該工程施工肇致的損壞，都發局將依規列管，非經解除列管，將暫緩使用執照的核發。

台中市 建築 新建案

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