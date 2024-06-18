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台中中央市場服務近半世紀 6/30前收回攤鋪都更

中央社／ 台中18日電
台中市北區五權路的中央市場民國66年啟用至今已服務近半世紀，市府將收回市場基地進行都市計畫變更，經發局18日表示，中央市場收回攤鋪位作業，截至目前已有175席完成，繳回比率達7成，受理期限為6月30日，提醒使用人盡早完成申請與搬遷。（台中市政府提供）中央社
台中市北區五權路的中央市場民國66年啟用至今已服務近半世紀，市府將收回市場基地進行都市計畫變更，經發局18日表示，中央市場收回攤鋪位作業，截至目前已有175席完成，繳回比率達7成，受理期限為6月30日，提醒使用人盡早完成申請與搬遷。（台中市政府提供）中央社

台中市北區五權路的中央市場，於民國66年啟用至今已服務近半世紀，台中市政府將收回市場基地進行都市計畫變更，今天提醒攤鋪繳回受理期限為6月30日，目前繳回比率達7成。

台中市政府說明，中央市場服務近半世紀，土地及建物皆為公有，隨時代更迭，市場功能已式微且建築物頹敗老舊，為賦予土地新的使命，市場基地已透過都市計畫變更為商業區及公園用地，不再原地改建市場，盼藉由都市更新方式促進城市再發展。

台中市政府經發局表示，中央市場收回攤鋪位作業，截至目前已有175席完成，繳回比率達7成，最後受理期限為6月30日，提醒使用人儘早完成申請與搬遷。

經發局表示，市府已於110年10月公告停止中央市場使用並收回攤鋪位，原收回期限為111年6月30日，為體恤使用人疫情期間經營困境，期限延長2年至行政契約屆滿日113年6月30日。

截至6月上旬，經發局指出，總計250席攤鋪位已有175席完成繳回程序，繳回比率已達7成。陸續有許多使用人積極洽詢繳回程序及辦理補件，經發局已於中央市場管理室成立統一窗口，並配合加速審查及補助費核發作業，鼓勵並輔導使用人如期完成搬遷。

經發局補充說明，6月30日收回期限屆後，則不得申領補助費及延長搬遷期程。市府將持續關心該市場老年及弱勢使用人居住現況，主動提供社會住宅及包租代管計畫等資訊；於經發局協助下，現況具中低收入戶身分的使用人皆已完成繳回作業，其餘使用人如有扶助需求，仍可至中央市場管理室洽詢，以利期限前完成搬遷及繳回程序。

台中市 都市計畫 都更

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