中捷攻擊事件後保全防護升級 增設防暴鋼叉等裝備

中捷發生持刀攻擊事件後，中捷公司除與警方合作，加強隨車保全或警力巡邏勤務，中捷公司今天表示，增設防暴鋼叉、防割背包等，升級第一線人員防護裝備，加強保護旅客安全。

台中捷運公司今天發布新聞稿表示，發生持刀攻擊事件後，中捷公司已調派保全人員隨車巡檢，協同警方交叉巡邏，目前列車班班有保全或警察人員，隨時注意旅客動態，若發生緊急事件可於第一時間因應。

中捷公司指出，捷運18個車站防護裝備，除既有的防禦棍棒、盾牌及防身噴劑，日前已再增設防暴鋼叉及防護裝備，包括隨身防割背包、防割手套及辣椒水，其中防割背包兼具防刺、防砍功能及可做為臂盾使用，由台中市警察局技術教官指導保全、站務員如何使用裝備。

中捷公司表示，透過平時加強演練，讓第一線人員熟悉相關設施，及防護裝備的正確使用方式，強化應變能力形成安全網，讓旅客安心乘車。

台中捷運5月21日車廂內發生持刀攻擊事件，案發後警察局啟動第一階段勤務，調派中市警局各分局、大隊及保四總隊警力支援，實施班班列車有警察護車勤務，接著啟動二、三階段勤務，目前採小區域巡邏，每次勤務配置雙警，確保乘客安全。