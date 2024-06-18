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蜂蜜今年減產三到五成 彰化評鑑特等「龍爺蜜」不漲價

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣第三屆國產龍眼蜜評鑑比賽今天出爐，彰化縣長王惠美(左二)今天在員林農會公布特等獎及頭等獎得主，也行銷彰化高品質的「龍爺蜜」。記者林宛諭／攝影
彰化縣第三屆國產龍眼蜜評鑑比賽今天出爐，彰化縣長王惠美(左二)今天在員林農會公布特等獎及頭等獎得主，也行銷彰化高品質的「龍爺蜜」。記者林宛諭／攝影

彰化縣第三屆國產龍眼蜜評鑑比賽今天出爐，彰化縣長王惠美今天在員林農會公布特等獎及頭等獎得主，今年受氣候影響，龍眼蜜減產一半以上，不過特等獎及頭等獎的「龍爺蜜」仍以去年相同價格販售，7月7 日下午將在員林市圓林園舉辦展售會。

員林市農會舉辦國產龍眼蜜評鑑比賽，不過今年因龍眼花開花率不佳，不少蜂農因產量不足而無法參賽，王惠美說，今年因下雨等氣候不穩定因素，造成龍眼蜜減產一半以上，很多縣市甚至不舉辦評鑑活動，彰化縣為了持續打造高品質的「龍爺蜜」品牌仍舉辦評鑑，評鑑共分2階段，包含檢測了4百多種包括農藥、抗生素等相關檢驗，最終剩下11件進入複評，最後決選出3名特等獎、7名頭等獎。

王惠美說，今年龍眼蜜產量少，更顯珍貴，7月7日下午將在員林市圓林園舉行彰化縣國產龍眼蜂蜜品質評鑑發表會及員林市農特產品展售會「龍爺覓好禮，極品好蜜在彰化」活動，民眾可把握機會選購，或向員林市農會及蜂農預購。

員林市農會理事長張永鑫表示，今年受天氣影響，產量減少很多，農友們都非常辛苦，很感謝縣政府的推廣支持。

評審農業部苗栗區農業改良場副研究員徐培修表示，今年參賽件數有18件，在初評儀器檢測，就因酸度過高，已刪掉將近一半，最後複評時也有1件參賽的蜂蜜因有結晶導致風味比較不足，不列等。而最後決選出來的得獎蜂蜜，品質一定都非常好。

今年評鑑3名特等獎為芳苑鄉農會陳英俊、社頭鄉農會周世昌、員林市農會廖俊呈；7名頭等獎為埔鹽鄉農會黃錦滄、彰化市農會鄭瑋欣、二水鄉農會陳柏旭、社頭鄉農會蕭家宏、員林市農會張至程、鹿港鎮農會陳美虹、彰化市農會陳麗湫。特等獎的「龍爺蜜」禮盒一瓶700克一千元，頭等獎800元。

員林市養蜂產銷班班長張育郡的蜂蜜曾連續8年獲全國蜂蜜頭等獎，他今年就因收成太少，產量僅去年的一成，所以沒有參賽，他說，今年許多蜂農產量都只有二、三成，多數蜂農不會漲價，一台斤仍在250元到300元，因為價格若太高，怕消費者不買單。

彰化縣第三屆國產龍眼蜜評鑑比賽今天出爐，彰化縣長王惠美今天在員林農會公布特等獎及頭等獎得主，也行銷彰化高品質的「龍爺蜜」。記者林宛諭／攝影
彰化縣第三屆國產龍眼蜜評鑑比賽今天出爐，彰化縣長王惠美今天在員林農會公布特等獎及頭等獎得主，也行銷彰化高品質的「龍爺蜜」。記者林宛諭／攝影
彰化縣第三屆國產龍眼蜜評鑑比賽今天出爐，彰化縣長王惠美(左二)今天在員林農會公布特等獎及頭等獎得主，也行銷彰化高品質的「龍爺蜜」。記者林宛諭／攝影
彰化縣第三屆國產龍眼蜜評鑑比賽今天出爐，彰化縣長王惠美(左二)今天在員林農會公布特等獎及頭等獎得主，也行銷彰化高品質的「龍爺蜜」。記者林宛諭／攝影

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