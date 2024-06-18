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南投「美人腿公主」選拔重磅復辦 冠軍獎金30萬

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投美人腿公主選拔停辦多年，今年9月將復辦，更擴大辦理，冠軍獎金提高到30萬元，年滿16歲未婚女性均可參加。圖／埔里鎮農會提供
南投美人腿公主選拔停辦多年，今年9月將復辦，更擴大辦理，冠軍獎金提高到30萬元，年滿16歲未婚女性均可參加。圖／埔里鎮農會提供

南投埔里盛產茭白筍，2007年首辦「美人腿公主」選拔，後因失去新鮮感、疫情等喊卡；但農會決定今年9月復辦，並由也曾是「美人腿公主」的世界選美冠軍高曼容擔任代言人，冠軍獎金更提高到30萬元，年滿16歲未婚女性均可參加。

茭白筍俗稱「美人腿」，是埔里的重要經濟作物，而其栽種面積更占全國逾8成，產量更占全台約9成，均居全台之冠，是國內最重要產地；為行銷推廣當地茭白筍，當地鎮農會於2007年首度辦理「美人腿節」，並進行「美人腿公主」選拔。

而因「美人腿公主」相當吸睛，知名度大開，成當地指標性特色活動，後因連辦10年，新鮮感漸失，經多方考量決議2017年停辦，經重新檢討行銷模式，2019年重啟辦理，未料隔年竟碰上新冠肺炎疫情，再度停辦，不過今年又規畫復辦。

埔里鎮農會表示，今年活動主軸為「尋找『茭』點女神」，預計在9月登場除了延續極具代表性的「美人腿公主」選拔，並有茭白筍、百香果等評鑑，也規畫田間體驗、優秀農民表揚等活動，行銷推廣高品質的茭白筍及在地農特產。

而今年活動特別邀請2013年獲「美人腿公主」第三名、日前獲世界選美冠軍的高曼容擔任代言人，而為提升選拔水準，冠軍獎金更提高到30萬元，並擔任美人腿公主宣傳大使，第二名則為15萬元、第三名5萬元及入圍者27名5000元。

農會表示，今年擴大選拔不限戶籍或國籍，只要未婚且年滿16歲、願協助行銷埔里茭白筍的女性均可報名，有意報名可關注農會官網，8月30日前受理報名，9月先網路海選，再辦初賽、決賽，冠軍除了獎金，也擔任美人腿公主宣傳大使。

南投 埔里 農會 選美

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