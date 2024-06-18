民眾索求「角落小夥伴」燈球 參加鹿港實境解謎遊戲有機會

彰化縣鹿港鎮「小鎮光影藝術節」展期到8月4日，6月7日開燈儀式時，現場發送1500個特製可愛的「角落小夥伴」燈球，民眾大排長龍索取，縣府暑假推出的「行動密碼，鹿港」實境解謎遊戲，將再發放1500個「角落小夥伴」藍色蜥蜴小燈球，其中500個給參加解謎活動的玩家，另外1000個開放現場排隊領取。

縣府城市暨觀光發展處表示，實境解謎遊戲明天（19日）中午12點起，開放報名，限量500組，每組150元，可供1至4人參與。玩家需開啟「愛玩彰化」LINE官方帳號即可開始遊戲，通關後可獲得肉包、飲品及專屬通關禮粽型零錢包。

城觀處表示，這項解謎活動，是在愛玩彰化LINE官方帳號，推出2款以鹿港及彰化景點為場景的實境解謎遊戲，玩家們拿著實體解謎包，搭配愛玩彰化LINE就可開啟遊戲，前往各景點破解任務謎團，關卡內容巧妙融合景點特色又具有挑戰性，喜愛實境解謎的玩家們不要錯過。

城觀處表示，今年「小鎮光影藝術節」首度與日本療癒系IP「角落小夥伴」合作，把可愛又療癒的白熊、企鵝、蜥蜴等小小夥伴帶進鹿港，縣府在六月七日夜間開燈時，發放1500個「角落小夥伴」限量燈球，由於十分可愛，受到歡迎，許多民眾排了大長隊伍還是沒有拿到。縣府因此在七月七日實境解謎遊戲活動當日，再發放「角落小夥伴」藍色蜥蜴小燈球，民眾還是有機會可以拿到。