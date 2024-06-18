彰化MOOVO年運量成長17% 服務6鄉鎮 田中也設站了

彰化縣公共自行車MOOVO租賃服務拓展到第6個鄉鎮田中鎮，今天舉行啟用典禮，彰化縣長王惠美表示，已在田中鎮新設8個站點，彰化MOOVO服務運量去年已達132萬租借人次，全縣共有96站點，今年目標是預計沿著臺鐵沿線各站都布建公共自行車，以滿足通勤族、及觀光需求。

王惠美表示，彰化縣政府先後於彰化市、員林市、鹿港鎮、和美鎮、溪湖鎮等5鄉鎮設立公共自行車租賃服務，為嘉惠更多縣民，再拓展至田中鎮，新設8個站點為田中高鐵彰化站、田中火車站、田中鎮公所、三潭國小、新民國小、田中派出所、田中高中、田中鎮農會等，共投入150輛車服務。

王惠美說，以往因公共自行車基樁設置費用很高，但自從無樁式MOOVO公共自行車的引進後，加強布建站點，目前全縣總站點數目前成長到96站，服務的公共自行車數增加至近2千輛，也新增糖鐵自行車道，這次來到台灣米倉田中經典小鎮，希望民眾能多利用公共運輸工具，多利用台鐵、高鐵及鐵馬等三鐵，一起節能減碳。

MOOVO公共自行車服務112年達到132萬租借人次，相較111年113萬人次成長了17%，王惠美說，而持TPASS通勤月票租借前30分鐘還免費，民眾可多加利用。

田中鎮長蕭淑芬表示，田中高鐵、臺鐵相距3公里，很需要MOOVO公共自行車做點對點的串聯，這也是所有鎮民引頸期盼的，相信未來使用率一定會非常高。