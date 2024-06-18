快訊

林青霞為清大畢業生致詞惹議！她逆風質疑：不必造神...仙女未下凡

婆婆煮內褲消毒「同鍋再拿來煲湯、滷肉」 人妻制止反挨罵：大驚小怪

生死一瞬間！鹿港玉珍齋被撞驚悚畫面曝光 店員捧餅急閃險被撞

彰化MOOVO年運量成長17%服務6鄉鎮 田中也設站了

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣公共自行車MOOVO租賃服務拓展到第6個鄉鎮田中鎮，彰化縣長王惠美（前左三)等人今天參加啟用典禮。記者林宛諭／攝影
彰化縣公共自行車MOOVO租賃服務拓展到第6個鄉鎮田中鎮，彰化縣長王惠美（前左三)等人今天參加啟用典禮。記者林宛諭／攝影

彰化縣公共自行車MOOVO租賃服務拓展到第6個鄉鎮田中鎮，今天舉行啟用典禮，彰化縣長王惠美表示，已在田中鎮新設8個站點，彰化MOOVO服務運量去年已達132萬租借人次，全縣共有96站點，今年目標是預計沿著臺鐵沿線各站都布建公共自行車，以滿足通勤族、及觀光需求。

王惠美表示，彰化縣政府先後於彰化市、員林市、鹿港鎮、和美鎮、溪湖鎮等5鄉鎮設立公共自行車租賃服務，為嘉惠更多縣民，再拓展至田中鎮，新設8個站點為田中高鐵彰化站、田中火車站、田中鎮公所、三潭國小、新民國小、田中派出所、田中高中、田中鎮農會等，共投入150輛車服務。

王惠美說，以往因公共自行車基樁設置費用很高，但自從無樁式MOOVO公共自行車的引進後，加強布建站點，目前全縣總站點數目前成長到96站，服務的公共自行車數增加至近2千輛，也新增糖鐵自行車道，這次來到台灣米倉田中經典小鎮，希望民眾能多利用公共運輸工具，多利用台鐵、高鐵及鐵馬等三鐵，一起節能減碳。

MOOVO公共自行車服務112年達到132萬租借人次，相較111年113萬人次成長了17%，王惠美說，而持TPASS通勤月票租借前30分鐘還免費，民眾可多加利用。

田中鎮長蕭淑芬表示，田中高鐵、臺鐵相距3公里，很需要MOOVO公共自行車做點對點的串聯，這也是所有鎮民引頸期盼的，相信未來使用率一定會非常高。

今天與會的還有縣議員鄭俊雄、蕭妤亘、詹琬惠、田中鎮民代表會主席曾福傳等人，鄭俊雄說，MOOVO讓通勤族和外來遊客更加便利，讓田中鎮成為更友善的城市。

彰化縣公共自行車MOOVO租賃服務拓展到第6個鄉鎮田中鎮，彰化縣長王惠美（前左三)等人今天參加啟用典禮。記者林宛諭／攝影
彰化縣公共自行車MOOVO租賃服務拓展到第6個鄉鎮田中鎮，彰化縣長王惠美（前左三)等人今天參加啟用典禮。記者林宛諭／攝影

王惠美 自行車

延伸閱讀

彰化6場馬拉松受理聯合報名 秒殺的田中馬名額再加碼

彰化第一幢青宅今動工 未來兩處地點和戶數同步曝光

藍白版財劃法排擠社會福利？ 王惠美：不能一切為二來分化

立委組隊參加龍舟賽吊車尾 韓國瑜嘆「立院3黨不過半」比賽步調也不一

相關新聞

綠議員提案通過調查徐巧芯夫 劉彥澧：7天前已自請調查

台中市研考會主委劉彥澧遭爆介入民進黨立委初選，包括提供資料給太太、國民黨立委徐巧芯等，台中市議員江肇國、張家銨今在市議會...

彰化MOOVO年運量成長17% 服務6鄉鎮 田中也設站了

彰化縣公共自行車MOOVO租賃服務拓展到第6個鄉鎮田中鎮，今天舉行啟用典禮，彰化縣長王惠美表示，已在田中鎮新設8個站點，...

南屯8支高壓電塔擾民…地下化要8億 台電與中市府協商分攤

台中南屯嶺東地區人口遽增，新社區越來越多，至今仍豎8支高壓電塔，其中2支距離社區大樓不到200公尺，又位在興建中的文山國...

民代爭取1200萬 要改善大甲東陽國小與致用高中人行道

台中大甲東陽國小旁原只有人行道標誌，為提升行人路權，維護學童通學道路安全，立委蔡其昌與台中市議員施志昌聯合爭取1200萬...

影／智慧型公車站牌常故障被砸？中市交通局：光照不足影響供電

台中市豐原區中正路上一處公車站智慧型公車系統被破壞，螢幕全碎裂，警方查出是56歲張姓男子拿酒瓶砸破，外傳是不滿智慧型公車...

台中限定100換200元物調券 經發局公告107處發放地點

台中市第二屆物調券今年首波發放日期，20日到22日連3天，經發局今公告全市107處地點共發放35萬份，民眾以100元現金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。