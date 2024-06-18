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氣候影響果樹開花率低 彰化蜂蜜產量少逾半

中央社／ 彰化18日電

彰化縣今天舉行國產龍眼蜂蜜評鑑比賽，縣府農業處指出，龍眼開花時節受氣候影響，開花率偏低，導致蜂蜜產量減少超過一半，今年評鑑比賽18名蜂農進入複評，也較去年少。

這次評鑑由員林市農會主辦，參賽蜂蜜經儀器檢驗農藥、抗生素殘留及一般品質檢測後，進入複評由農業部苗栗區農業改良場、台灣養蜂協會、中興大學等專家學者進行感官品評，根據色澤、香氣、味道評比。

苗栗區農改場人員告訴中央社記者，今年全台龍眼花期受氣候影響，開花不到5成，花蜜減少連帶影響蜂農收成。

員林市養蜂產銷班長張育郡說，今年4月因龍眼和荔枝等果樹開花不理想，蜂蜜採收狀況為5年來最差，他的產量僅剩1成，有蜂農甚至不到1成，目前蜂農自產自銷1台斤價格約新台幣250元至350元，希望大家能多支持國產蜂蜜。

彰化縣長王惠美上午出席評鑑比賽公布結果，特等獎為芳苑鄉農會陳英俊、社頭鄉農會周世昌、員林市農會廖俊呈；頭等獎為埔鹽鄉農會黃錦滄、彰化市農會鄭瑋欣、二水鄉農會陳柏旭、社頭鄉農會蕭家宏、員林市農會張至程、鹿港鎮農會陳美虹、彰化市農會陳麗湫。

此外，113年彰化縣國產龍眼蜂蜜品質評鑑發表會暨員林市農特產品展售會「龍爺覓好禮 極品好蜜在彰化」，將於7月7日下午在員林市圓林園滯洪池生態公園舉行。

蜂蜜 農會

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