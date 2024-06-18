快訊

林青霞為清大畢業生致詞惹議！她逆風質疑：不必造神...仙女未下凡

婆婆煮內褲消毒「同鍋再拿來煲湯、滷肉」 人妻制止反挨罵：大驚小怪

生死一瞬間！鹿港玉珍齋被撞驚悚畫面曝光 店員捧餅急閃險被撞

南屯8支高壓電塔擾民…地下化要8億 台電與中市府協商分攤

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
南屯高壓電塔距住宅區100多公尺，居民擔心健康問題。圖／聯合報系照片
南屯高壓電塔距住宅區100多公尺，居民擔心健康問題。圖／聯合報系照片

台中南屯嶺東地區人口遽增，新社區越來越多，至今仍豎8支高壓電塔，其中2支距離社區大樓不到200公尺，又位在興建中的文山國中對面。立委廖偉翔表示，電磁波影響讓附近居民存有健康疑慮，破壞城市天際線，請台電再提高補助經費，讓地下化工程順利實施，還給鄉親乾淨的天空。經濟部長郭智輝則表示，台電已和台中市政府研商中。

市府經發局表示，目前與台電處理進度，進入雙方協商如何分攤經費階段，近日會與台電高層再磋商，市府希望台電負責多些經費，經費到位，4年內可完成遷移，解決電塔問題。

近年南屯文山里發展快速，已成為南屯區人口最多的里。立委廖偉翔指出，南屯嶺東地區目前有8支高壓電塔，其中兩座高壓電塔的位置更座落在嶺東住宅區的中心點，距文山國中不遠，甚至緊鄰社區大樓不到200公尺，地方居民盼盡速實施地下化工程，別讓高壓電塔伴隨著他們生活。

廖偉翔說，「高壓電塔地下化」是項大工程，但過去台中大里、新北蘆洲、桃園平鎮區都有成功案例，且台電的評估報告也指出，「嶺東高壓電塔地下化」確有可行性。他說，8支電塔地下化的經費將近8億元，台電要求和台中市政府各出一半，對地方來說負擔沉重。

廖偉翔表示，台電在2022年提出5645億元推10年電網強韌計畫，就是希望「在地發電、就近使用」，杜絕大規模停電再發生，且地下化也有助於避免讓小動物或其他外力導致停電，請經濟部將南屯高壓電塔地下化的期程放進電網強韌計畫之中，盡早施工。

停電 台電 廖偉翔

延伸閱讀

卓榮泰：打詐不是越打越多 而是不打更多

限制房東調漲電價政策跳票 卓榮泰：月底將進行討論

罷免立委聲量排名 傅崐萁1.5萬則居首 吳思瑤綠營第一

韓國瑜宴請聊啥？藍委最佩服院長協商時 對綠營「鬼打牆」超有耐心

相關新聞

綠議員提案通過調查徐巧芯夫 劉彥澧：7天前已自請調查

台中市研考會主委劉彥澧遭爆介入民進黨立委初選，包括提供資料給太太、國民黨立委徐巧芯等，台中市議員江肇國、張家銨今在市議會...

南屯8支高壓電塔擾民...地下化要8億 台電與中市府協商分攤

台中南屯嶺東地區人口遽增，新社區越來越多，至今仍豎8支高壓電塔，其中2支距離社區大樓不到200公尺，又位在興建中的文山國...

民代爭取1200萬 要改善大甲東陽國小與致用高中人行道

台中大甲東陽國小旁原只有人行道標誌，為提升行人路權，維護學童通學道路安全，立委蔡其昌與台中市議員施志昌聯合爭取1200萬...

影／智慧型公車站牌常故障被砸？中市交通局：光照不足影響供電

台中市豐原區中正路上一處公車站智慧型公車系統被破壞，螢幕全碎裂，警方查出是56歲張姓男子拿酒瓶砸破，外傳是不滿智慧型公車...

台中限定100換200元物調券 經發局公告107處發放地點

台中市第二屆物調券今年首波發放日期，20日到22日連3天，經發局今公告全市107處地點共發放35萬份，民眾以100元現金...

順民意 彰化台76側溝擋土牆降

彰化縣台76線延伸工程高架路段施工，同步施作兩旁道路側溝，埔鹽鄉民卻反映側溝擋土牆太高，完工後側溝護岸路面與橫向相接道路...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。