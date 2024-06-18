南屯8支高壓電塔擾民…地下化要8億 台電與中市府協商分攤
台中南屯嶺東地區人口遽增，新社區越來越多，至今仍豎8支高壓電塔，其中2支距離社區大樓不到200公尺，又位在興建中的文山國中對面。立委廖偉翔表示，電磁波影響讓附近居民存有健康疑慮，破壞城市天際線，請台電再提高補助經費，讓地下化工程順利實施，還給鄉親乾淨的天空。經濟部長郭智輝則表示，台電已和台中市政府研商中。
市府經發局表示，目前與台電處理進度，進入雙方協商如何分攤經費階段，近日會與台電高層再磋商，市府希望台電負責多些經費，經費到位，4年內可完成遷移，解決電塔問題。
近年南屯文山里發展快速，已成為南屯區人口最多的里。立委廖偉翔指出，南屯嶺東地區目前有8支高壓電塔，其中兩座高壓電塔的位置更座落在嶺東住宅區的中心點，距文山國中不遠，甚至緊鄰社區大樓不到200公尺，地方居民盼盡速實施地下化工程，別讓高壓電塔伴隨著他們生活。
廖偉翔說，「高壓電塔地下化」是項大工程，但過去台中大里、新北蘆洲、桃園平鎮區都有成功案例，且台電的評估報告也指出，「嶺東高壓電塔地下化」確有可行性。他說，8支電塔地下化的經費將近8億元，台電要求和台中市政府各出一半，對地方來說負擔沉重。
廖偉翔表示，台電在2022年提出5645億元推10年電網強韌計畫，就是希望「在地發電、就近使用」，杜絕大規模停電再發生，且地下化也有助於避免讓小動物或其他外力導致停電，請經濟部將南屯高壓電塔地下化的期程放進電網強韌計畫之中，盡早施工。
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