民代爭取1200萬 要改善大甲東陽國小與致用高中人行道

台中大甲東陽國小旁原只有人行道標誌，為提升行人路權，維護學童通學道路安全，立委蔡其昌與台中市議員施志昌聯合爭取1200萬，東陽國小旁設置實體人行道並與原有致用高中人行道串連，提升學生就學安全，並預留公車候車亭與避車彎空間。

市議員施志昌今天和立委蔡其昌大甲服處主任周鈺騏邀集相關單位至現場會勘改善工程，工程改善總長度為360公尺、改善步行面積1600平方公尺，預計6月底施工，年底完工。

施志昌表示，去年蔡其昌擔任立法院副院長時，已來了解東陽國小周邊通學步道狀況，東陽國小校門口是下坡路段，學生上下課面臨很高的交通風險，東陽國小周邊現在為標誌型的人行道，無法明顯區隔行人與車輛，此路段道路不寬，汽機車經常行經人行道上，行人通行恐發生危險。

對面美人山營區人行道也缺乏無障礙設計，經許多家長與居民反映後，蔡其昌與施志昌向內政部國土管理署與台中市政府爭取經費改善。

施志昌說，此次爭取計畫要為東陽國小旁設置實體人行道，並串連致用高中人行道，且改善老舊人行道的鋪面與無障礙設計，也要求設置新的人行道時預留公車候車亭與避車彎的空間。

東陽國小校長吳文芳表示，東陽國小旁甲東路段為下坡路段，車速快，且上下課接送車輛多，家長對於學生進出相當擔心，他感謝蔡其昌立委、施志昌議員與廖嘉佐里長的爭取，也感謝市府的協助，設置與改善通學步道與避車彎，對學生的安全有很大的幫助。

大甲中山里里長廖嘉佐表示，甲東路從東陽國小、致用高中到美人山營區下坡路段車流量大且車速快，有部分路段無實體人行道相當危險，這次改善讓中山里的行人能有更大且安全的行走空間。