快訊

林青霞為清大畢業生致詞惹議！她逆風質疑：不必造神...仙女未下凡

婆婆煮內褲消毒「同鍋再拿來煲湯、滷肉」 人妻制止反挨罵：大驚小怪

生死一瞬間！鹿港玉珍齋被撞驚悚畫面曝光 店員捧餅急閃險被撞

民代爭取1200萬 要改善大甲東陽國小與致用高中人行道

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
立委蔡其昌和台中市議員施志昌聯合爭取1200萬經費，要改善東陽國小與致用高中人行道，今天會勘。記者游振昇／攝影
立委蔡其昌和台中市議員施志昌聯合爭取1200萬經費，要改善東陽國小與致用高中人行道，今天會勘。記者游振昇／攝影

台中大甲東陽國小旁原只有人行道標誌，為提升行人路權，維護學童通學道路安全，立委蔡其昌與台中市議員施志昌聯合爭取1200萬，東陽國小旁設置實體人行道並與原有致用高中人行道串連，提升學生就學安全，並預留公車候車亭與避車彎空間。

市議員施志昌今天和立委蔡其昌大甲服處主任周鈺騏邀集相關單位至現場會勘改善工程，工程改善總長度為360公尺、改善步行面積1600平方公尺，預計6月底施工，年底完工。

施志昌表示，去年蔡其昌擔任立法院副院長時，已來了解東陽國小周邊通學步道狀況，東陽國小校門口是下坡路段，學生上下課面臨很高的交通風險，東陽國小周邊現在為標誌型的人行道，無法明顯區隔行人與車輛，此路段道路不寬，汽機車經常行經人行道上，行人通行恐發生危險。

對面美人山營區人行道也缺乏無障礙設計，經許多家長與居民反映後，蔡其昌與施志昌向內政部國土管理署與台中市政府爭取經費改善。

施志昌說，此次爭取計畫要為東陽國小旁設置實體人行道，並串連致用高中人行道，且改善老舊人行道的鋪面與無障礙設計，也要求設置新的人行道時預留公車候車亭與避車彎的空間。

東陽國小校長吳文芳表示，東陽國小旁甲東路段為下坡路段，車速快，且上下課接送車輛多，家長對於學生進出相當擔心，他感謝蔡其昌立委、施志昌議員與廖嘉佐里長的爭取，也感謝市府的協助，設置與改善通學步道與避車彎，對學生的安全有很大的幫助。

大甲中山里里長廖嘉佐表示，甲東路從東陽國小、致用高中到美人山營區下坡路段車流量大且車速快，有部分路段無實體人行道相當危險，這次改善讓中山里的行人能有更大且安全的行走空間。

大甲區公所表示，此次工程改善總經費1200萬，中央與地方各負擔50%，施工總長度為360公尺、改善步行面積1600平方公尺，工程內容包含設置實體人行道，無障礙設計改善，鋪面整平、增設號誌及標誌與標線等。

立委蔡其昌和台中市議員施志昌聯合爭取1200萬經費，要改善東陽國小與致用高中人行道，今天會勘。記者游振昇／攝影
立委蔡其昌和台中市議員施志昌聯合爭取1200萬經費，要改善東陽國小與致用高中人行道，今天會勘。記者游振昇／攝影

人行道 施志昌 蔡其昌

延伸閱讀

台中幼獅產業園區道路人行道全面翻修 廠協盼延伸至工六路

中職／明星賽加入「粒保樂園」 蔡其昌：要練舞了…

王義川稱用手機訊號分析青鳥掀爭議 蔡其昌：去識別化是「common sense」

游錫堃被問時事喊「台灣一直在內耗」 蔡其昌：少數服從多數才叫做民主

相關新聞

台中北區出現登革熱疫情 有1境外旅遊史快篩陽性個案

氣溫炎熱，已進入登革熱流行季節，台中市政府衛生局表示，近日接獲醫療院所通報，北區社區有境外旅遊史NS1快篩陽性個案，檢體...

彰化MOOVO年運量成長17%服務6鄉鎮 田中也設站了

彰化縣公共自行車MOOVO租賃服務拓展到第6個鄉鎮田中鎮，今天舉行啟用典禮，彰化縣長王惠美表示，已在田中鎮新設8個站點，...

南屯8支高壓電塔擾民…地下化要8億 台電與中市府協商分攤

台中南屯嶺東地區人口遽增，新社區越來越多，至今仍豎8支高壓電塔，其中2支距離社區大樓不到200公尺，又位在興建中的文山國...

民代爭取1200萬 要改善大甲東陽國小與致用高中人行道

台中大甲東陽國小旁原只有人行道標誌，為提升行人路權，維護學童通學道路安全，立委蔡其昌與台中市議員施志昌聯合爭取1200萬...

綠議員提案通過調查徐巧芯夫 劉彥澧：7天前已自請調查

台中市研考會主委劉彥澧遭爆介入民進黨立委初選，包括提供資料給太太、國民黨立委徐巧芯等，台中市議員江肇國、張家銨今在市議會...

影／智慧型公車站牌常故障被砸？中市交通局：光照不足影響供電

台中市豐原區中正路上一處公車站智慧型公車系統被破壞，螢幕全碎裂，警方查出是56歲張姓男子拿酒瓶砸破，外傳是不滿智慧型公車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。