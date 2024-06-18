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劉彥澧遭控行政不中立 中市議會要求市府立案調查

中央社／ 台中18日電

國民黨立委徐巧芯丈夫、台中市研考會主委劉彥澧遭控行政不中立，涉嫌介入民進黨立委初選。台中市議會今天要求市府政風處立案調查，劉彥澧表示，12日已自請到政風處接受調查。

北檢偵辦徐巧芯大姑劉向婕、劉的丈夫杜秉澄及友人林于倫等人涉詐欺案。鏡週刊報導指出，林于倫日前出庭應訊時，指曾稱提供黑資料給徐巧芯與徐的丈夫劉彥澧，涉嫌介入民進黨在台南市立委初選。

台中市議會今天召開定期會三讀會議，民進黨籍市議員江肇國、張家銨提出臨時動議，建請市府政風處對研考會主委劉彥澧疑涉及不法行為立案調查。議長張清照裁示送市府研究辦理。

江肇國表示，劉彥澧涉及行政不公，以公家資源涉入其他政黨初選事情，社會上已傳得沸沸揚揚，至今只看到他說「絕無不法」，市長維護下屬，目前媒體、爆料人所提供資料與他們的陳述內容完全不符。

江肇國指出，市府若要幫劉彥澧澄清說明，難道不用啟動正式的調查，質疑市府政風處睡著了嗎，希望讓市民對整起事件有更公正、完整的了解，要求政風處即刻啟動調查，不要草草結案。

張家銨認為，為釐清社會紛擾，自己送政風都不為過，卻要等到議員提案才立案，質疑市府有包庇之嫌。

對此，劉彥澧表示，認為自己的行為沒有涉及任何行政資源的運用，也沒有使用公務上的職權，完全沒有行政不中立的問題，不過仍須接受調查，才能讓外界更了解這件事情，尊重政風單位調查。

對於外界質疑他在上班時間收發信件，劉彥澧則說，看資料的時間是晚上，12日他已自請到政風處接受調查，也提供相關資料給政風單位。

台中市 民進黨 江肇國

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