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南投埔里親水節6月21日登場 玩水賞花體驗手作樂趣

中央社／ 南投縣18日電

埔里親水節系列活動6月21日至8月25日在桃米親水公園登場，今年以埔里花卉為主題，園區除有花卉相關造型設施，還有緞帶花、乾燥花、植物組盆等手作體驗，及音樂、魔術表演。

南投縣埔里鎮公所今天透過新聞稿表示，埔里親水節2022年開辦以來吸引眾多大、小朋友，並參與體驗課程與表演，是埔里暑期特色活動之一，鎮公所20日辦理開幕儀式，活動至8月25日，今年以埔里豐富花卉為主題，將桃米親水公園妝點得格外繽紛，邀遊客玩水兼賞花。

鎮公所表示，噴水區有花卉造型裝飾，園區有花卉造型互動遊戲裝置、花店造型主題打卡牆，活動期間特別規劃10堂花卉主題手作課程，包含玫瑰花釀、編織花、浮游花、緞帶花、乾燥花等，還有音樂和魔術表演。

鎮公所表示，桃米親水公園水源是山泉水，農業部農村發展及水土保持署今年在水源頭增設2座各100公噸蓄水池、沉砂過濾池，避免因夏季午後雷雨造成水源混濁，讓水量、水質更穩定，活動期間每週三、週四休園也會清洗水池和整理環境，提供安全、友善玩水場域。

埔里鎮長廖志城說，桃米親水公園自農村水保署南投分署、日月潭國家風景區管理處、社區相關協會、鎮公所、地方團隊投入建置、修繕、維護管理後越來越熱鬧，讓埔里人不用到外縣市就可玩水，熱情邀全國遊客來埔里感受花卉魅力與充滿戲水樂趣的夏天。

南投縣 埔里 玩水

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