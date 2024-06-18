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影／智慧型公車站牌常故障被砸？中市交通局：光照不足影響供電

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市豐原區中正路上一處公車站智慧型公車系統被破壞，螢幕全碎裂，警方查出是56歲張姓男子拿酒瓶砸破，將通知他到案說明，釐清犯案動機。記者游振昇／攝影
台中市豐原區中正路上一處公車站智慧型公車系統被破壞，螢幕全碎裂，警方查出是56歲張姓男子拿酒瓶砸破，將通知他到案說明，釐清犯案動機。記者游振昇／攝影

台中市豐原區中正路上一處公車站智慧型公車系統被破壞，螢幕全碎裂，警方查出是56歲張姓男子拿酒瓶砸破，外傳是不滿智慧型公車系統常故障而氣憤砸破，台中市交通局今天說明，此處光照不足影響智慧型站牌供電，已調整申請台電電力輔助。

台中市交通局表示，豐原區「臺豐社區」智慧型站牌遭破壞，已由維護廠商昨天到警察局報案，後續也會向破壞民眾求償，為維護候車乘客使用權益，交通局已請廠商儘速完成修繕。

交通局表示，有關反映設備故障一事，此座智慧型站牌採太陽能型式供電，經觀察該站位略有光照不足情形導致民眾誤解為故障，交通局已調整申請台電電力中，以輔助提供站牌穩定的電源，進而保障設備穩定度。

台中市豐原區中正路上一處公車站智慧型公車系統被破壞，螢幕全碎裂，警方查出是56歲張姓男子拿酒瓶砸破，將通知他到案說明，釐清犯案動機。

公車站附近居民表示，這處公車站的公車動態資訊系統經常故障，可能因此被砸憤恨，居民說，就算系統常故障，也不該破壞公物，已報案處理；記者今天到現場查看，公車站的資訊系統螢幕二面都破裂，螢幕無法顯示，碎片處若沒及時貼告示提醒，民眾誤觸可能被割傷。

台中市豐原區中正路上一處公車站智慧型公車系統被破壞，螢幕全碎裂，警方查出是56歲張姓男子拿酒瓶砸破，將通知他到案說明，釐清犯案動機。記者游振昇／攝影
台中市豐原區中正路上一處公車站智慧型公車系統被破壞，螢幕全碎裂，警方查出是56歲張姓男子拿酒瓶砸破，將通知他到案說明，釐清犯案動機。記者游振昇／攝影

公車 台中市 豐原

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