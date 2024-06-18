台中限定100換200元物調券 經發局公告107處發放地點
台中市第二屆物調券今年首波發放日期，20日到22日連3天，經發局今公告全市107處地點共發放35萬份，民眾以100元現金可換200元面額物調券，限當天及發放場域使用。
市長盧秀燕今在市政會議指出，發換物調券是要照顧微型經濟，這波以夜市、市場、商圈、故事產業館、攤販集中區為主，其他賣場、連鎖店都不適用，預計有7000萬營業額。
台中市經發局在粉絲頁公布活動辦法，第一波107處地點，連結如下：https://www.economic.taichung.gov.tw/2643555/post，包括30處公有市場、5處民有市場、2處委外市場、23處商圈、19處攤販集中區，28個台中市產業故事館發展協會的員店家。
提供民眾以現金100元，兌換200元的物調券，每場域預計各發放500份到1萬6000份不等的物調券，每人最多換兩份，限1次，須自備百元鈔。200元面額等同現金，使用不找零，僅限原發放地點消費，不可跨場域使用。
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