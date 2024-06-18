中市環保農園開放報名 抽30人免費承租5個月

台中市環保局今天宣布，南屯區文山資源回收環境教育園區開辦的「環保農園」即日起到25日開放報名，將抽出30人免費承租5個月，讓市民體驗田園耕作樂趣。

為推廣市民於環保農園種植體驗新生活，環保局在南屯區文山資源回收環境教育園區開辦「環保農園」，台中市民可申請免費承租5個月，實現耕作願望。

環保局表示，今年第2期種植期間自7月15日至12月15日，報名時間自即日起至6月25日下午5時止，屆時將公開抽籤，抽出30名正取及5名備取，歡迎有興趣的民眾踴躍報名參與。

參與113年第1期耕種的農友何先生表示，第1次實地種植滿心期待，感謝農友們慷慨的技術分享，看著果實的成長，他相當有成就感。

還有1名農友李先生分享，16歲之前，家裡的蔬果都是自己種的，之後的50多年沒摸過鋤頭，很幸運這次抽中環保農園耕種，再次拿起鋤頭耕作，很辛苦也很快樂，假日時兒孫從北部回來，三代同堂在農園同樂，倍感幸福。

環保局提醒，環保農園以有機、無毒、自然農法等安全方式栽培，園內不得使用化學物質或藥劑，如有施肥需求，可使用環保局生產的「就是肥」，另外耕作、澆灌所需的用具須自行準備，每期耕作期程結束後，自行設置的設施及作物都須移除，讓接下來參與的民眾，也能體驗舒適的農耕樂趣。

環保局說明，環保農園採事先報名方式，民眾可至台中市政府環境保護局環保農園網站下載環保農園耕作申請表，依欄位填妥申請表後，傳真、親送或郵寄至環保局廢棄物管理科，也可打電話到環保局洽詢申請報名事宜。