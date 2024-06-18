順民意 彰化台76側溝擋土牆降

彰化縣台76線延伸工程高架路段施工，同步施作兩旁道路側溝，埔鹽鄉民卻反映側溝擋土牆太高，完工後側溝護岸路面與橫向相接道路平均落差76公分，影響安全，也不利農機進出。民代與縣府、公路局昨會勘後，將降低擋土牆高度，讓路面銜接順暢。

台76線延伸工程第3、4標的高架路段經過埔心、埔鹽、溪湖到二林，埔鹽鄉新水村等地的匝道道路側溝同步施作，預定2026年完工。民眾發現側溝擋土牆與既有路面落差大，相差高達70到100公分，向縣議員陳玉姬陳情，質疑「農機怎麼爬上護岸道路」？

陳玉姬昨邀請相關單位會勘，要求不能因為施工導致農民進出不便，未來相關工程要通盤考量，才不會浪費公帑與時間。縣府工務處指出，經與公路局協商，將降低側溝排水護岸高度，盡量整平既有路面。

另外，南投縣草屯鎮雙十吊橋興建超過半世紀，全長362公尺，有「全台最長吊橋」之稱，因年久斑駁受損遊客流失。草屯鎮公所斥資3千萬元整修補強，並增設照明燈飾，入夜後點燈能變換10多種燈光，成為當地璀璨新地標。

桃園市大溪老街假日人潮多，搭乘中正公園景觀電梯至大溪老街的遊客大增，不過天氣炎熱，景觀電梯通風差、無隔熱效果，引發民怨。桃市風景管理處表示，為改善通風，7月、9月分段進行改善工程，施工期間暫停開放使用。