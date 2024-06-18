避免消費者「羊入虎口」…實體店貼警訊 豐原美容店恐成首例

中市修改消保條例，破天荒把在「實體店面」張貼消費警訊入法，作為避免消費者「羊入虎口」的最後防線。中市法制局消保官表示，消費爭議案件多，除了豐原遭發布警訊的美容商店，還有其他美容業的女銷售員佯裝單身，再以要求探班、送便當為由誘導消費者購買，業者遊走法律邊緣，防不勝防。

豐原這家美容商店很有名，店家在廟東夜市附近，當地人都知道，記者直擊，這家公司的店名已從中文改為英文，門口常有男女店員發傳單，遊說顧客進門試用美容產品；多數路人搖手拒絕，也有人轉進店內，店員讓消費者試用，有時多人圍著消費者遊說，讓人感受很大的壓力。

當地議員接到不少陳情，議員邱愛珊說，據她了解，一進店業者會拿出整套美容產品，在消費者還不清楚用途、價錢時，店員就直接拆封，再稱「已經拆了不能退費」，要求消費者掏錢買下；店家不大，但是協商態度都很強硬。

消保官表示，街頭攬客、推銷屬於訪問買賣，業者為規避7天猶豫期，會通知曾留下電話的顧客，以還有贈品、商品未領等理由，等到場後疲勞轟炸推銷，消費者同意購買後1瓶1.68萬元的精華液後，才告知每組有12瓶、總價20多萬元。

還有美容業者的女推銷員佯裝在交友網站上註冊，認識男性朋友後，希望對方來探班、送飲料便當等，然後再以試用、幫忙衝業績為由，遊說簽約購買，2年來始終有申訴案件，台中市區、豐原、彰化員林等地都有。

中市法制局統計，今年前5月受理的美容類消費爭議案件136件，多是業者引導消費者拆封商品；被發布警訊的豐原某美容店家，去年下半年迄今爭議案件就有32件。

業者表示，店內單純販售商品，不提供美容服務，不適用美容業定型化契約；還批消費者後悔卻說業者詐騙，很不公平。