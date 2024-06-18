遏止消費糾紛 台中修正消保條例

「台中市消費者保護自治條例」修正案議會今可望三讀通過，再送中央核定。中市法制局表示，坊間訪問買賣爭議多，不肖業者誘導消費者拆封商品，規避7天猶豫期，並與融資公司合作分期貸款，爭議案件急增；修法通過後，業者對消費糾紛未妥適處理，中市將率先在「實體店面門口公告消費警訊」，若分期貸款消費未詳盡告知契約內容，最高罰10萬元。

桃園市法務局表示，目前桃園市消費者保護自治條例規定，企業經營者規避、妨礙、拒絕或違反市府依法所為調查或處置者，最高可罰10萬元，並得按次處罰；等中市條例修正通過後，將檢視內容研議處理。

店面攬客等訪問買賣型態爭議不斷，中市修正消保條例草案，對企業經營者違反消保法或中市自治條例，且消費申訴爭議案件顯著增加而未妥適處理，將在網路與店家實體營運處所明顯處公告消費糾紛資訊，提醒消費者，設最後一道防線。

中市法制局指出，美容業糾紛不斷，中市豐原有家美容業者消費爭議多，業者去年下半年與融資公司合作後，爭議案件更大幅成長，迄今已32件，市府已2度發布該店家消費警訊；業者始終拒絕解約退費。

法制局表示，為遏止不肖業者，中市修正消保條例，針對爭議案件急劇增加的店家，可在營業處所張貼警訊；坊間常用的資融公司分期付款消費手法，在消費者簽約之前，業者應詳盡告知契約內容，包括貸款機構、聯絡資訊、貸款利率等，否則依修正案可開罰3萬到10萬元。

法制局長李善植說，法制局與信用卡發卡銀行、融資公司多方接觸，勸說金融單位不要與爭議業者往來，目前已有銀行與融資公司各1家同意不再與爭議店合作。

中市消保條例修正草案審議時，原未訂定罰則。民進黨議員黃守達質疑「沒有罰則誰會怕」？北市消保條例就有罰則，要求比照辦理。國民黨議員黃馨慧說，她贊成訂罰則，但應是母法消保法訂定，否則行政訴訟跑不完。

李善植說，北市消保條例雖訂罰則，但中央註記要求評估，最後該條例雖核定，但至今未開罰；法制局尊重議員意見，已訂罰則。