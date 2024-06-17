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南投巧咖節狂吸46萬人創新高 許淑華更曝驚人數據

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
2024巧咖節9天活動吸引逾46萬多人次，商機產值上看3億元，民眾滿意度更高達9成3。圖／南投縣政府提供
2024巧咖節9天活動吸引逾46萬多人次，商機產值上看3億元，民眾滿意度更高達9成3。圖／南投縣政府提供

2024南投巧克力咖啡節「投號玩咖Let's Play」閉幕，南投縣長許淑華今天表示，今年巧咖節吸引逾46萬多人次，整體商機產值上看3億元，民眾滿意度更高達9成3，9天活動成績比去年12天還高，對南投觀光及經濟帶來極大效益。

為推廣南投巧克力、咖啡及農特產，縣府將「巧克力咖啡節」結合「茶業博覽會」同步在中興新村辦理，隨南投巧咖節打出知名度，去年首度分家，移師至腹地廣大占地約6公頃的埔里福興溫泉區，並規畫專屬巧咖節的大型體驗活動。

而今年的南投巧咖節同樣在福興溫泉區獨立辦理，縣府打造15大主題特區、6大展售區，並規畫夜間無人機煙火秀及千人手沖、烘豆、品咖啡等大型活動，於本月8至16日登場，為期9天，人潮滿滿，成功帶動巧克力、咖啡及農特產買氣。

南投縣長許淑華今也在縣務會議公布巧咖節數據，她指出，去年12天活動約45萬人次、攤商營收為2200萬元、整體商機產值約2億元；但今年僅9天就吸引46萬多人次，攤商營收約2400萬元，商機產值上看3億元，均創下歷年新高。

許淑華說，巧咖節對地方觀光及經濟都帶來極大效益，更獲居民及遊客肯定，經民調顯示，整體活動滿意度達9成3，其中對衛生、停車改善最有感，埔里鄉親更是不斷建議縣府，希望巧咖節能續留埔里，帶動當地產業發展。

而為讓活動更臻完善，縣府後續將辦理相關檢討會議，讓明年活動規畫更有趣豐富，成為縣內指標性活動，並擴大觀光產業行銷及套裝遊程，讓到南投品嘗與採購咖啡巧克力的遊客，能再前往縣內各鄉鎮市旅遊，深度體驗南投觀光魅力。

2024巧咖節9天活動吸引逾46萬多人次，整體商機上看3億元，民眾滿意度更高達9成3。圖／南投縣政府提供
2024巧咖節9天活動吸引逾46萬多人次，整體商機上看3億元，民眾滿意度更高達9成3。圖／南投縣政府提供
2024巧咖節9天活動吸引逾46萬多人次，整體商機產值上看3億元，民眾滿意度更高達9成3。圖／南投縣政府提供
2024巧咖節9天活動吸引逾46萬多人次，整體商機產值上看3億元，民眾滿意度更高達9成3。圖／南投縣政府提供

南投 咖啡 埔里 巧克力 許淑華

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