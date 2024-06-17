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台中電動車充電「1度最高20元」可望三讀 車主憂：收費恐全台最高

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市實施電動車停車、充電收費新標準，交通局表示最快明年一月實施。記者陳秋雲/攝影
台中市實施電動車停車、充電收費新標準，交通局表示最快明年一月實施。記者陳秋雲/攝影

中市議會今天二讀通過公有停車場收費自治條例修正，明天三讀可望過關。未來電動車停車第1小時免費，第2小時以現場費率為準，充電收費不能高於每度20元，交通局表示，新辦法最快明年元月實施。

中市電動車已超過8千輛，以往停車不用錢、充電亂象多，且外界質疑不公平。中市府交通局修正停車場管理自治條例，法規委員會通過，今天進行大會二讀，因議員已發表過意見，三讀可望通過。

國民黨議員楊大鋐指出，充電收費新制不具體，僅訂每度電以20元為上限，讓許多車主憂心「台中公有停車場充電收費將是全台最貴？」

無黨籍議員吳佩芸說，不少電動車主反映，擔心充電費天花板設成20元，全國最高，可能造成公有停車場充電費比民間還高，導致充電車格閒置，淪為蚊子充電槍

交通局表示，停車格充電費率主要反映業者建置「快充、慢充」等不同充電樁規格的營運成本及台電費率。若業者充電費率悖離市場行情，其使用率也將降低。

議員要求充電費率制定應更明確，交通局將提出「充電槍充電收費費率級距表」給議會，電動車停車、充電收費新標準，最快明年1月實施。

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