台中幼獅產業園區道路人行道全面翻修 廠協盼延伸至工六路

台中市大甲區幼獅產業園區內包括運動公園、日間照護中心、幼二路、工二路及青年路周邊的道路和人行道都已斑駁。立法委員蔡其昌爭取中央補助，改善道路及人行環境。他今天率國土管理署和市府建設局人員勘查並表示，總經費3150萬元已獲核定，中央和地方各出一半，預計明年11月完工。

大甲幼獅工業區廠商協進會也當場建議，希望改善工程延伸至工六路（幼獅兒童運動公園）。對此，立法委員蔡其昌也請台中市大甲區公所盡快提出延伸計畫，並要求國土管理署協助區公所，屆時完成核定後與本計畫一起施工，擴大改善工程範圍。

包括國土管理署簡任正工程司于維靜、市議員施志昌、大甲區幼獅產業園區服務中心主任黃紫瑜、大甲幼獅工業區廠商協進會榮譽理事長陳勝堅、理事長李坤芳、市府建設局和大甲區公所人員均參與今天的會勘。

蔡其昌說，先前曾爭取華龍國小校園周邊道路及人行環境改善，讓學生們上下學更安全，今天則是串連華龍國小旁包含民眾運動休憩的運動公園、日間照護中心、幼二路、工二路及青年路周邊，進行道路及人行環境改善工程，希望讓幼獅產業園區附近的人行環境能夠更平整、安全、舒適，也讓周圍社區居民有一條安全悠閒的散步環境。

大甲區公所課長黃勝平說，工程完工後將改善人行道鋪面品質、建置路口無障礙及庇護島設施，以維護路口行人通行安全，提升無障礙環境友善性，改善路口號誌、標誌及標線建置，完善整體路口通行安全性，路面平整配合標線執行計畫，改善道路舒適性及交通安全性。

黃紫瑜說，幼獅產業園區內人行步道4年全面檢修，很高興這次能再進行周邊道路全面性翻修，帶給華龍國小及日照中心的孩童、長輩能夠有友善的人行空間。