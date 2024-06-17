快訊

申請會員密碼常見視窗跳出1句話 過來人哀號：真的是跪地求饒

「酒駕剋星」永和警昏迷一個月今離世 同仁列隊敬禮慟：任務結束一路好走

以為犬貓沒出門免打狂犬病疫苗 中市府開罰飼主

中央社／ 台中17日電

飼主每年應為犬貓注射狂犬病疫苗台中市政府統計去年裁處12件，今年截至5月裁罰12件，動保處表示，有飼主以為犬貓沒出門就免打，違者將開罰3萬至15萬罰緩，呼籲勿忘責任。

台中市動保處今天發布新聞稿表示，根據動物傳染病防治條例的規定，飼主每年必須為犬貓進行狂犬病疫苗補強注射，違者將面臨新台幣3萬至15萬元罰緩。

動保處指出，有飼主認為家中犬貓都不出門，就不用注射狂犬病疫苗，市府加強抽查，並對違反規定者裁處，112年裁處12件、113年截至5月已裁處12件。另犬貓遺失、送養、出國及死亡應依規辦理遺失申報、寵物登記轉讓及除戶，被抽查者倘未每年攜帶犬貓注射狂犬病疫苗並查寵物登記屬在養狀態，將據以認定裁處。

狂犬病是人畜共通傳染病，會從野生動物傳播至家庭寵物，台中市動物保護防疫處7月2日至8月底，將在狂犬病高風險區和醫療資源缺乏區持續舉辦25場「犬貓狂犬病疫苗及晶片巡迴注射活動」，為設籍台中市民提供免費的犬貓狂犬病疫苗和晶片注射服務，只要攜帶身分證和寵物前往活動地點即可參加活動。

傳染病 台中市 寵物 狂犬病疫苗

延伸閱讀

顧毛小孩福祉 林岱樺籲建立非營利犬貓血庫

板橋公寓頂加養81隻犬貓臭味難忍 沒結育、沒打疫苗 飼主罰48.5萬元

兔子、鸚鵡等14隻特殊寵物 桃園動保處開放認養

恆春半島今年首爆白鼻心狂犬病例 累計5野生動物狂犬病例要小心

相關新聞

南投巧咖節狂吸46萬人創新高 許淑華更曝驚人數據

2024南投巧克力咖啡節「投號玩咖Let's Play」閉幕，南投縣長許淑華今天表示，今年巧咖節吸引逾46萬多人次，整體...

台中電動車充電「1度最高20元」可望三讀 車主憂：收費恐全台最高

中市議會今天二讀通過公有停車場收費自治條例修正，明天三讀可望過關。未來電動車停車第1小時免費，第2小時以現場費率為準，充...

台中幼獅產業園區道路人行道全面翻修 廠協盼延伸至工六路

台中市大甲區幼獅產業園區內包括運動公園、日間照護中心、幼二路、工二路及青年路周邊的道路和人行道都已斑駁。立法委員蔡其昌爭...

等同打5折概念！台中物調券首波發35萬份 商家絞盡腦汁促銷搶客

中市府將於20日起發放35萬份物調券，各大市場、夜市及商圈搶商機，市府經發局今天表示，包括建國市場、第三市場、第五市場及...

邊看書邊漏水？台中2圖書館年久失修 優化閱讀環境2025年底完工

台中市新社、石岡兩座圖書館年久失修，更出現漏水問題，市府爭取客委會補助近8千萬元，預計2025年底完成設計與工程施作。

營運近7年…迎接Rail Bike南延后里 古蹟泰安鐵道園區爭取3千萬整修

舊山線鐵道自行車Rail Bike營運近7年，地方爭取南延后里泰安。立委楊瓊瓔服務處爭取改善泰安鐵道園區設施，交通部核定...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。