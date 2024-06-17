邊看書邊漏水？台中2圖書館年久失修 優化閱讀環境2025年底完工

台中市新社、石岡兩座圖書館年久失修，更出現漏水問題，市府爭取客委會補助近8千萬元，預計2025年底完成設計與工程施作。

立法院副院長江啟臣協助市府爭取補助，今邀客委會、市府文化局等單位會勘，希望施工前蒐集民意，確保工程設計符合在地期待。

江啟臣指出，東勢、新社、石岡是客家文化發展重鎮，客家人非常重視教育，推廣閱讀風氣更是重中之重；但3區圖書館年久失修需改善，並優化、改良室內空間。

東勢圖書館由許景堂及李碧虹夫婦紀念愛子許良宇，出資1.2億元興建「許良宇圖書館」，再捐贈市府，預計2025年底開館。

石岡、新社2地圖書館也急需改善，江啟臣說，2座圖書館使用年限都超過30年，且存在閱讀環境不友善或建物空間不足問題，甚至漏水，不利藏書和文資保存。

據文化局規畫，預計今年8月完成先期評估規畫，明年12月完成設計與施工，剛好與許良宇圖書館完工日期相近。江啟臣表示，可城3座圖書館明年底可望煥然一新。

兩案總經費7974萬，中央補助6218萬占總經費78%，其餘2成多由地方自籌。

客委會副主委范佐銘表示，現勘聆聽在地需求，希望透過大家的意見讓工程做得更好。鼓勵在地人未來多使用，讓圖書館成為交化互動場域。