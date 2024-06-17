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營運近7年…迎接Rail Bike南延后里 古蹟泰安鐵道園區爭取3千萬整修

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
立委楊瓊瓔邀民代與相關單位會勘泰安鐵道文化園區，交通部拍板補助1350萬改善古蹟設施。圖／楊瓊瓔服務處提供
立委楊瓊瓔邀民代與相關單位會勘泰安鐵道文化園區，交通部拍板補助1350萬改善古蹟設施。圖／楊瓊瓔服務處提供

舊山線鐵道自行車Rail Bike營運近7年，地方爭取南延后里泰安。立委楊瓊瓔服務處爭取改善泰安鐵道園區設施，交通部核定1350萬元，其餘由市府自籌1650萬，預計今年10月施工，明年9月完工。

台中市定古蹟舊泰安車站建於1937年，現況老舊包含廁所設施損壞、地面易積水、環境雜亂及未設無障礙設施。

地方積極爭取Rail Bike（鐵路自行車道）南延后里泰安，楊瓊瓔聯合市議員陳本添、邱愛珊及張瀞分爭取3千萬元改善；交通部觀光署同意核定補助1350萬元，其餘由市府自籌，計劃包括建造陽光公廁、櫻花林休憩點、環境美化、改善親水綠廊及無障礙坡道等。

交通部觀光署主秘方正光表示，古蹟、廢墟只有一線之隔，「維護得好叫古蹟，維護不好就變廢墟」，除公部門投入經費改善公共設施，他也建議居民美化自家環境，迎接外地遊客造訪。

泰安里長謝學和坦言，居民期待迎接觀光人潮，但又怕對當地生活的衝擊。

陳本添表示，舊泰安車站旁的后里圳水質潔淨清澈，自然生態豐富，他建議市府復育螢火蟲及鳳蝶，觀旅局承諾營造適生棲地。

邱愛珊說，期待改善工程帶來地方創生，迎接苗栗Rail Bike南延后里。

立委楊瓊瓔服務處執行長洪柳益指出，后里舊泰安火車站是打卡熱點，不少人拍婚紗，但地方一再反映車站周邊環境設施可以再優化。

泰安鐵道文化園區服務設施改善工程除整修據文資身分的車站廁所、包括泰安派出所後方空間、福興路旁停車場、洗衣坑親水綠廊、舊山線鐵道擋土牆等五個工區，預計今年10月完成工程發包，明年9月完工，完工後除保有讓舊泰安車站的鐵道風采外，還能吸引更多在地居民及旅客至此休憩，振興鐵道文化並提升地區觀光旅遊之魅力。

洪柳益強調，舊泰安車站為市定古蹟，範圍包括站區外的廁所，但礙於「文資法」只能修復無法新增廁所。觀旅局主秘廖偉志說，後續評估在停車場用地增設廁所。

立委楊瓊瓔邀民代與相關單位會勘泰安鐵道文化園區，交通部拍板補助1350萬改善古蹟設施。圖／楊瓊瓔服務處提供
立委楊瓊瓔邀民代與相關單位會勘泰安鐵道文化園區，交通部拍板補助1350萬改善古蹟設施。圖／楊瓊瓔服務處提供

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