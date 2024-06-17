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等同打5折概念！台中物調券首波發35萬份 商家絞盡腦汁促銷搶客

中央社／ 台中17日電
台中市政府將於20日起發放35萬份物調券，台中市經發局17日表示，包括建國市場、第三市場、第五市場及逢甲夜市等地都有商家響應推促銷折扣。圖／台中市政府提供（中央社）
台中市政府將於20日起發放35萬份物調券，台中市經發局17日表示，包括建國市場、第三市場、第五市場及逢甲夜市等地都有商家響應推促銷折扣。圖／台中市政府提供（中央社）

中市府將於20日起發放35萬份物調券，各大市場、夜市及商圈搶商機，市府經發局今天表示，包括建國市場、第三市場、第五市場及逢甲夜市等地都有商家響應推促銷折扣

經發局發布新聞稿表示，2024「物調券」第一波從20日起至22日登場，民眾只要用現金新台幣100元，就有機會兌換到面額200元物調券，其中100元由政府補助，等同消費打5折概念。

迎接首波發放物調券，經發局指出，這次市場、夜市攤商紛紛推出優惠方案，要讓消費者不僅體驗到「物調券」省下半價金額外，還有買到賺到、超值更划算感覺。

經發局表示，第一波「物調券」共發放約35萬份，透過加碼補貼概念，放大民眾購物金，各攤商、店家無不摩拳擦掌、絞盡腦汁構想多重優惠搶客，歡迎民眾20日至22日至台中市各大場域兌換，並於26日前使用完畢。

逢甲夜市是國內外遊客逛街好去處，經發局表示，知名「激旨燒鳥」祭出兩杯原價共270元的啤酒，只需1張200元的「物調券」；而逢甲夜市內，主打多種口味無骨雞爪凍的「石家莊雞爪凍」，也推出只要使用「物調券」購買雞爪凍，買5份送1份。

民眾習慣採買民生必須品的傳統市場也推出優惠，經發局指出，例如當天早上至「第五市場」兌換「物調券」後，就可立即至販售大宗丸子的「丸東商號」消費，只要再加20元到80元不等，即可購買到原價280元到340元價值產品，回家輕輕鬆鬆煮火鍋，一家開心用餐，省去媽媽們不少煮菜煩惱。

傳統市場 台中市 折扣 攤商 消費者

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