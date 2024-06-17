台76側溝擋土牆比相接道路高76公分 農民嘆路面落差太大：農機怎麼爬？

彰化縣的台76線延伸工程第三、四標高架路段施工中，一併施做側溝，埔鹽鄉民反映側溝擋土牆太高，完工後的側溝護岸路面與橫向相接道路平均落差76公分，將危及交通安全也更不方便農機進出，民意代表和縣政府工務處、公路局會勘後，將「盡量」順接既有路面。

台76線延伸工程第三、四標的高架路段經過埔心、埔鹽、溪湖到二林等鄉鎮，在埔鹽鄉新水等村的匝道道路側溝，被民眾發現側溝擋土牆「好像」與既有路面落差頗大，農民觀察後連忙向縣議員陳玉姬等人陳情，指稱側溝護岸高度相接的橫向道路路面相差70公分到100公分，以後「叫農機怎麼爬上護岸道路？」

陳玉姬等人申請會勘，今指出，延伸工程預定2026年完工，若沒做好事前溝通，工程主辦單位三不五時舉辦說明會為地方解惑，工程恐要延後一年，她希望工程規畫單位事先了解地形和民眾需求，及時回應作修正，避免施做後浪費時間修改，對造成出入民眾不便和交通安全疑慮。

縣政府工務處今也指出，新做側溝擋土牆確實高於銜接各村的既有路面，農民擔心完工後，萬一大雨都入相鄰農田造成積水，經過與公路局協商，考量農民及農機具的通行便利及交通安全，已同意降低側溝排水護岸高度，盡量與既有路面接合。