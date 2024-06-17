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全台最長吊橋！南投雙十吊橋入夜點燈 成璀璨新地標

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投草屯雙十吊橋是「全台最長的吊橋」，每晚6至10時點燈成璀璨新地標，從國道六號或台14線也可遠眺燈光變化。記者賴香珊／攝影
南投草屯雙十吊橋是「全台最長的吊橋」，每晚6至10時點燈成璀璨新地標，從國道六號或台14線也可遠眺燈光變化。記者賴香珊／攝影

南投草屯雙十吊橋興建逾半世紀，是「全台最長的吊橋」，但設施隨歲月斑駁受損，遊客流失，公所為此斥資逾3000萬元整修，補強吊橋安全性，更建置照明燈飾，入夜後點燈成璀璨新地標，公所也將再爭取經費粉刷橋柱及改善周邊環境。

公所指出，雙十吊橋橫跨烏溪銜接雙冬、平林十股兩地，1963年由居民出錢出力興建，但隔年遭颱風沖毀，1965年在官民集資下，由「台灣吊橋大王」林枝木率工重建，打造長362米、寬1.8米的鐵線吊橋，1968年啟用至今仍是全台最長。

而因雙十吊橋早年可騎三輪車載貨上橋，是當地農產運輸、觀光遊憩的重要景點，但隨公路交通發達，農運式微、遊客減少，設施及周邊環境荒廢；公所提報吊橋改善計畫自籌1500萬元，縣府、水利署各補助1千萬元進行整修，盼再現風采。

公所表示，雙十吊橋已逾56年歷史，整體結構安全性不佳，為此修繕補強吊橋鋼索及橋墩等設施，更為提升其美觀及獨特性，增設橋面外觀的夜間照明燈飾，晚上後會自動點亮，且能變換10多種燈光，成為中潭公路上的觀光新亮點。

近期雙十吊橋入夜點燈，夜間行駛於國道六號或台14線時即可遠眺其燈光變化，成璀璨新地標；公所表示，現在每晚6至10時點燈，歡迎民眾夜遊欣賞，後續將再爭取經費重新粉刷橋柱，並改善周邊道路及綠美化，提升當地旅遊環境品質。

南投草屯雙十吊橋是「全台最長的吊橋」，每晚6至10時點燈成璀璨新地標，從國道六號或台14線也可遠眺燈光變化。記者賴香珊／攝影
南投草屯雙十吊橋是「全台最長的吊橋」，每晚6至10時點燈成璀璨新地標，從國道六號或台14線也可遠眺燈光變化。記者賴香珊／攝影
南投草屯雙十吊橋是「全台最長的吊橋」，每晚6至10時點燈成璀璨新地標，從國道六號或台14線也可遠眺燈光變化。記者賴香珊／攝影
南投草屯雙十吊橋是「全台最長的吊橋」，每晚6至10時點燈成璀璨新地標，從國道六號或台14線也可遠眺燈光變化。記者賴香珊／攝影

南投 吊橋 燈飾 颱風

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