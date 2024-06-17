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10年內沒聽說鄉內擲出立筊 彰化偏鄉宮廟信眾思考意義

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣埤頭和豐村慈惠堂的立筊已五天。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埤頭和豐村慈惠堂的立筊已五天。記者簡慧珍／攝影

彰化縣埤頭鄉和豐村慈惠堂近日恢復與友廟交流，5天前住持擲筊請問廟務，竟有1個立筊，到今天仍維持原狀；堂主許坤富說，慈惠堂主祀瑤池金母，一定是「阿母」想發揚慈悲精神，未來信眾會秉持聖示走入社會關懷眾生。

埤頭鄉和豐村慈惠堂創建半世紀，1988年要擴建，當時擲筊獲聖示現址建造宮廟，1990年入火安座迄今。和豐村慈惠堂主委謝明勳今表示，10多前埤頭曾有一座宮廟擲出立筊，之後未再聽說，慈惠堂立筊讓信眾嘖嘖稱奇，都認為神明有所啟示。

堂主許坤富說，管委會委員和信眾認為近20年「阿母」沒出門，約一個月前請示獲允拜訪南投縣名間德芝慈惠堂，雙方交流融洽，埤頭和豐村慈惠堂回來後沒決定後續發展方向，未料5天前住持黃素慧擲筊，出現一個立筊，過去5天紋風不動。

許坤富又說，瑤池金母聖示一定要找出原因，經眾人討論，認為立筊發生在恢復與友廟交流之後，代表「阿母」希望信徒能發揚祂的慈悲濟眾胸懷，因此決定未來積極對外交流也歡迎友廟來作客，更會關心社會大眾。

彰化縣民俗專家蒲慶峰和北斗大眾爺執事人員謝正良都指出，農業社會泥土土地凹凸不平，筊角卡在泥地變立筊還可解釋，但現在宮廟都是光滑地磚和洗石子地面，立筊、黏在桌裙可視為少見的神蹟，代表「神明有靈感」要信眾自己思考，沒裁決請示的事情。

南投縣 神明

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