彰縣辦馬拉松嘉年華 民眾報名2場以上可抽獎
彰化縣政府串聯田中馬拉松、員林獅子盃親子路跑等6場馬拉松賽事，舉辦馬拉松嘉年華活動，其中已報名截止的田中馬特別釋出名額，民眾只要報名2場以上賽事，可參加抽獎。
彰化縣政府今天上午在縣府大廳舉辦「2024彰化縣政府馬拉松嘉年華」活動記者會，彰化縣長王惠美、中華民國舒康樂活運動協會總幹事鄭宗政等人皆出席。
縣府指出，為打造運動大縣，縣府串連同濟盃親子芭樂公益路跑、員林市獅子盃親子路跑、二水千人健行水上漂、台灣米倉田中馬拉松、鹿港馬拉松以及伯立歐公益馬拉松等6場今年9月至11月的馬拉松活動，舉辦馬拉松嘉年華活動。
縣府表示，田中馬拉松活動雖已截止報名，不過為配合馬拉松嘉年華，主辦單位釋出100名全馬名額及200名半馬名額，民眾只要報名2場以上馬拉松活動，就有機會抽神秘禮品。
縣府指出，這6場賽事最重要的共通點，就是在路跑中都能感受滿滿彰化人情味，像嘉年華般熱鬧滾滾，縣府也結合相關單位推薦在地特產及旅遊，跑者參加路跑的，前往加油打氣的家人也有套裝輕旅行行程可參與。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言