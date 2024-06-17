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彰縣辦馬拉松嘉年華 民眾報名2場以上可抽獎

中央社／ 彰化17日電

彰化縣政府串聯田中馬拉松、員林獅子盃親子路跑等6場馬拉松賽事，舉辦馬拉松嘉年華活動，其中已報名截止的田中馬特別釋出名額，民眾只要報名2場以上賽事，可參加抽獎。

彰化縣政府今天上午在縣府大廳舉辦「2024彰化縣政府馬拉松嘉年華」活動記者會，彰化縣長王惠美、中華民國舒康樂活運動協會總幹事鄭宗政等人皆出席。

縣府指出，為打造運動大縣，縣府串連同濟盃親子芭樂公益路跑、員林市獅子盃親子路跑、二水千人健行水上漂、台灣米倉田中馬拉松、鹿港馬拉松以及伯立歐公益馬拉松等6場今年9月至11月的馬拉松活動，舉辦馬拉松嘉年華活動。

縣府表示，田中馬拉松活動雖已截止報名，不過為配合馬拉松嘉年華，主辦單位釋出100名全馬名額及200名半馬名額，民眾只要報名2場以上馬拉松活動，就有機會抽神秘禮品。

縣府指出，這6場賽事最重要的共通點，就是在路跑中都能感受滿滿彰化人情味，像嘉年華般熱鬧滾滾，縣府也結合相關單位推薦在地特產及旅遊，跑者參加路跑的，前往加油打氣的家人也有套裝輕旅行行程可參與。

路跑 馬拉松

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