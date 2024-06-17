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日月潭高檔飯店進入戰國時代 為挽昔日榮光中部擴大招才

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
同在涵碧半島上的的日月行館（右），原本與涵碧樓同占地利之便，擁有得天獨厚的美景，號稱日月潭房價的天花板。圖／民眾提供
同在涵碧半島上的的日月行館（右），原本與涵碧樓同占地利之便，擁有得天獨厚的美景，號稱日月潭房價的天花板。圖／民眾提供

端午連假國內各風景區出現冷暖兩樣情，但日月潭高檔頂級飯店的住房率甚至直逼九成，不只涵碧樓、雲品溫泉酒店一房難求，最新登場的力麗溫德姆溫泉酒店以及漢來日月行館的加入，將讓日月潭進入高檔飯店的「戰國時代」，不只私密、休閒、飲食功能各擅勝場，卻同樣都走高價位路線，吸引高端客的青睞。

日月潭4家觀光旅館中，除日月行館由漢來集團接手停業整修外，目前以涵碧樓、雲品溫泉酒店、力麗溫德姆溫泉酒店，形成三足鼎立的局面，在房間的取景私密性及飯店設施上，都是鎖定高端客群的市場定位，力麗溫德姆主打高端闔家親子特色，成為伊達邵碼頭第一家「國際牌」的五星級觀光旅館，端午連假也有八成的好成績。

主計總處數據指出，2023年台灣地區觀光飯店平均房價最高的是南投縣1萬4197元，一度給外界高貴的印象，南投縣政府指出，全縣只有4家觀光旅館，且全在日月潭，又都鎖定國內外高端客群，若以單一觀光旅館定價而言，並不是全國最高，但不像外縣市會被更多等級的觀光旅館數，能夠拉低平均價格。

同在涵碧半島上的的日月行館，原本與涵碧樓同占地利之便，擁有得天獨厚的美景，號稱日月潭房價的天花板，但過去因經營不善，去年由漢來飯店事業群接手後，目前仍在歇業整修中，但看準去年起國際旅客已開始復甦回流，5月起已在中部大幅徵才，希望回復昔日的榮光。

副總兼駐店經理婁中愷表示，觀察到去年起國際旅客已開始復甦回流，日月潭作為台灣最具指標的地標景點，絕對會成為國際旅客造訪台灣的必到之處，漢來日月行館爭取在今年內開始營運。

雲品溫泉酒店位在日月潭文武廟旁，同樣具備湖景優勢，頂樓是270度欣賞日月潭美景最佳的私密景點，近來由米其林三星主廚陳偉強南下領軍中餐廳，結合南投在地食材，以招牌拿手廚技使用少油、低鹽的清爽烹調手法，成為日月潭區唯一可以品味高水準的珍饌饗宴的去處，引來不少老饕聞名而來。

最新登場的力麗溫德姆溫泉酒店，將加入日月潭高檔飯店的「戰國時代」。記者黑中亮／攝影
最新登場的力麗溫德姆溫泉酒店，將加入日月潭高檔飯店的「戰國時代」。記者黑中亮／攝影

日月潭 酒店 飯店

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