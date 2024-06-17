10歲男童駕駛農耕機上路 無照駕駛無罰則

台中市新社區1名10歲男童，日前協助家人農作駕駛農耕機上路，一旁路人見狀驚呼，影片上傳網路。東勢警方表示，依規駕駛農機具應有小型車駕照，但目前尚無處罰規定。

台中市新社區有國小男童日前駕駛農耕機行經興中街，男童駕駛途中還頻頻回頭，確認後方家人是否跟上，一旁路人見狀，驚訝「男童開農耕機逛大街」，拍下影片上傳網路社群。

東勢警分局表示，已循線找到男童及家屬，男童因協助家中務農駕駛農機具上路。依交通部函釋「農業機械使用證管理作業規範」第16點規定，農機駕駛人應領有小型車普通駕駛執照，而農地搬運車駕駛人應領有普重機駕照，惟目前尚無處罰規定。只能先規勸父母勿讓小孩駕駛農機具。

至於車輛部分，警方將視農機是否屬拼裝車輛，依道路交通管理處罰條例規定，處新台幣3600至1萬800元罰鍰。